Nový model telefonu každý rok? Nesmysl. Víme to my i zákazníci, výrobci to ale nechtějí slyšet

Premiéra smartphonů od Samsungu (psali jsme zde) jen dokládá, jak moc se současný svět smartphonů změnil. Zatímco dříve byly roční premiéry klíčových modelových řad prakticky nutností, protože byl meziroční technologický skok pokaždé velmi výrazný, v posledních letech dochází mobilním výrobcům, i těm největším, dech. Každoroční novinky velkých mobilních výrobců mezigeneračně zlepšují specifikace jen minimálně.

Proč dává smysl premiéra telefonů co 2 roky: minimální hardwarový posun za poslední roky

novinky jsou zejména softwarové

až sedmiletá softwarová podpora

neklesající cena topmodelů, která dokonce často mezigeneračně roste

nechceme kupovat stále stejně vypadající telefony

A proto není od věci zamyslet se nad tím, zda skutečně potřebujeme nové špičkové telefony každý rok. Podle nás se opět vrací doba, kdy by znovu stálo uvažovat o tom, aby výrobci přešli na dvouletý cyklus upgradů, jako tomu bylo v době „předsmartphonové“. To by znamenalo, že by nové smartphony mohly nabídnout více změn, než jen kosmetické úpravy specifikací. Na jejich zapracování by totiž bylo daleko více času.

Na druhou stranu by to byla pro výrobce větší marketingová výzva. Museli by totiž dokázat nalákat ke koupi i v druhém roce cyklu daného zařízení, a nebo by museli přepracovat svou produktovou strategii.

Hardwarový vývoj se téměř zastavil

Samsungy, iPhony, Pixely... je to vidět prakticky u všech značek na trhu. A teď nemáme na mysli to, že telefony vypadají jeden jako druhý, ale to, že nástupnické generace známých modelových řad už nemají takový drajv, jako v minulosti. A to neplatí jen o Android značkách, ale také o iPhonech.



Řada Galaxy S od Samsungu a iPhony jsou ukázkou toho, že se vývoj smartphonů téměř zastavil. Výrobci lákají na drobné novinky a detaily, základ zůstává několik let stále stejný

Přiznejme si, že mezigenerační upgrade byl spíše zklamáním. Ano, asi když by si našel nějaké, pro něj trochu významnější, změny, z pohledu směřování trhu však nebyly nijak zásadní. Ano, „patnáctky“ dostaly USB-C konektor, ale nebylo to inovace Applu, nýbrž „povinnost“, kterou musel splnit.