Nový senzor pro smartphony. Telefony už brzy dokážou rozpoznat intoxikaci marihuanou

Nově vyvinutý snímač pro smartphony dokáže zjistit, zda nejste intoxikování marihuanou. V rámci studie provedené na Rutgers University and Institute for Health, Health Care and Aging Research v americkém New Jersey navíc vznikl algoritmus, který ze snímačů telefonu, GPS, aktuálního času a dne v týdnu dokáže predikovat, jak dlouho ještě budou v těle stopy marihuany. A to s 90% pravděpodobností.

Studie ze účastnili „dobrovolníci“ z Pittsburgu ve věku 18 - 25 let, kteří kouří marihuanu minimálně dvakrát týdně. Cílem studio bylo vytvoření testovacích mechanismů, které by dokázaly odhalit intoxikaci marihuanou, která může být, např. při řízení, velmi nebezpečná. Intoxikace značně prodlužuje dobu odezvy těla na nečekané situace, což může znamenat ohrožení, nejen vás, ale i ostatních osob. A právě rychlé testování pomocí smartphonu může odhalit, zda je daná osoba „sjetá“ či nikoliv, a to v řádech několika desítek vteřin. Přesné detaily snímače však zatím neznáme, vše je opředeno tajemstvím...

Studie otevře dveře dalšímu testování snímačů a algoritmů, a kdo ví, možná, že už za pár let bude detektor marihuany povinnou výbavou telefonů podobně jako alkozámek (či jen příprava pro něj) u automobilů uvedených v Evropě do provozu po 6. červenci příštího roku.

Zdroj rutgers