Nový virtuální operátor Avonet. V akci nabízí 50 minut, 50 SMS a 7,5 GB za 299 Kč měsíčně

Na českém mobilním trhu začal před Vánocemi působit virtuální operátor Avonet. V oblasti telekomunikací nejde zdaleka o nového hráče – internetové připojení přes Wi-Fi nebo optiku tato zlínská společnost poskytuje už více než 20 let –, ale do oblasti mobilních tarifů se firma pustila až nedávno, a to proto, aby mohla nabízet kompletní portfolio digitálních služeb, včetně televize, internetu i mobilního volání. Spolupracuje s jiným virtuálem Erbia Mobile, který pro Avonet zajišťuje přístup do sítě T-Mobilu.

Tarifní nabídka Avonetu (potažmo Erbia Mobile) odpovídá tomu, co dnes velcí operátoři virtuálům na trhu „povolí“ a jak vysoké velkoobchodní ceny jim účtují. Pro některé koncové uživatele ale mohou být nabídky zajímavé zejména v cenových hladinách pod 500 Kč měsíčně, kde velkým operátorům nestojí za to o zákazníky soutěžit. Základem nabídky Avonetu jsou tarify Laudatio s určitým počtem volných minut a SMS, nebo hlasově neomezený tarif.

K hlasovým jednotkám se pak přidává variantně 5 různých objemů dat, neomezená data virtuál neposkytuje. Podobně jako má T-Mobile u svých datově omezených tarifů službu „Pořád online“, nabízí i Avonet možnost zpomaleného datového přenosu po vyčerpání hlavního objemu dat. Této službě říká „Internet furt“ a přenos zpomaluje na 256 kbit/s pro download a 64 kbit/s pro upload. Při čerpání základního objemu dat zde není žádné rychlostní omezení, k dispozici je LTE i 5G síť podle toho, jak má T-Mobile v dané místě pokryto.

Přehled všech tarifů Avonetu:

Laudatio 50 50 volných minut + 50 volných SMS Laudatio 150 150 volných minut + 50 volných SMS Neomezený neomezené volání i SMS bez internetu 99 Kč – – 3,5 GB + Internet furt 259 Kč 299 Kč 449 Kč 7,5 GB + Internet furt 389 Kč 439 Kč 549 Kč 11 GB + Internet furt 489 Kč 539 Kč 649 Kč 17 GB + Internet furt 549 Kč 599 Kč 749 Kč 21 GB + Internet furt 599 Kč 649 Kč 799 Kč

Zajímavou akční nabídkou je až do konce ledna 2024 mobilní tarif Laudatio 50 s padesátkou volných minut a SMS do všech sítí, a k tomu se 7,5 GB dat za měsíční paušál 299 Kč. Při aktivaci tarifu do 31. ledna 2024 bude zákazník platit tuto cenu napořád. Aktivacím od 1. února 2024 paušál naroste na 389 Kč. Zbylé paušály za normální cenu nejsou nijak zvlášť cenově výhodné, ale pořád vycházejí zhruba o 10 až 15 % levněji (se srovnatelnými hlasovými a datovými jednotkami) než u velkých operátorů.