Nowatch jsou relaxační chytré hodinky. Neukazují čas, a právě to vás uklidní

Na trhu najdeme spousty chytrých hodinek. Hodinky Nowatch jsou ale něčím, co jste tutově ještě neviděli. Mají kulaté tělo, prémiové zpracování, povedené řemínky, ovšem chybí jeden jediný detail - displej. Hodinky nemají ani zobrazovač ani ciferník, místo něj nabízí statické výměnné disky s povedeným designem ať už z nerezové oceli či barevných kamenů.



NoWatch jsou chytré hodinky se spoustou senzorů. Neumí jen jediné - měřit čas.

To vše má jednu nevýhodu – vůbec neukazují čas. Ten totiž podle Nowatch uživatele akorát stresuje. Tyto „nehodinky“ přitom mají smysl přesně opačný. A to nastolit ve vašem životě klid a harmonii. Zařízení se proto vyloženě specializuje na měření stresu, k čemuž využívá vodivost kůže. Tu každou hodinu analyzuje a posílá do spárované mobilní aplikace. K měření využívá technologii od společnosti Philips.

Navzdory tomu všemu jsou ale rychlé a jsou vybaveny dokonce spoustou senzorů. Mají krokoměr, barometr, integrovaný senzor srdečního tepu, měří okysličení krve, teplotu nebo dokonce hladinu kortizolu. Jejich specialitou je ale měření vodivosti kůže, podle které vyhodnocují míru stresu. Ten měří každou hodinu a informace o něm posílají do aplikace v chytrém telefonu.

Velmi netradiční je i styl pořízení Nowatch. Nemusíte si je totiž vůbec kupovat, ale dostanete je za měsíční předplatné, které v případě roční platby startuje od 9 dolarů (210 Kč) měsíčně. Pokud byste ale přeci jen o koupi měli zájem, vyjde zařízení na 500 dolarů (12 tisíc Kč).

Představení Nowatch:

Zdroj: NoWatch