Nubia Pad 3D má uvěřitelný prostorový efekt. Tablet sleduje vaše oči a rozumně jim dávkuje třetí dimenzi

Čínská značka ZTE na veletrhu MWC v Barceloně představila tablet Nubia Pad 3D, který bude chtít opět vrátit důvěru k 3D displejům. Ty se přitom už před lety neprosadily, ani u televizí, ani u smartphonů. Aby byl 3D efekt uvěřitelný, museli jste mít nasazené pasivní či aktivní brýle, to však u nového modelu odpadá. Nad displejem tabletu jsou umístěny dvě kamerky (16 + 8 Mpx), které sledují pohyb vašich očí a hlavy, a podle toho „dávkují“ obsah na 3D displeji. O převod do třetí dimenze se stará technologie AI Bionic Eye Engine.

Technologii společně s displejem dodala firma Leia, a to společně s potřebným softwarem. Pro 3D displej existuje vlastní prohlížeč objektů, video přehrávač, fotoaparát, převodník YouTube videí do 3D (funguje však jen v některých regionech světa), 3D chat či obchod s 3D aplikacemi. Na první pohled je veškerý klasický multimediální obsah skutečně převáděn do 3D, resp. dojde k tomu po stisku tlačítka, a při převodu nijak netrpí obrazová kvalita. 3D jsou dokonce i hry, byť zatím jen spíše pro demonstrační účely.



Tablet od Nubie dokáže i sám o sobě pořizovat 3D fotografie a videa, a to díky dvojici fotoaparátů na zadní straně

Nejdůležitějším doplňkem jsou však zadní fotoaparáty (16 + 8 Mpx), které dokáží pořizovat 3D fotografie, které si bez jakéhokoliv dopočítávání zobrazíte přímo na displeji. Ten má úhlopříčku 12,4 palce a rozlišení 2,5K. Do těla tabletu se dostala ještě 9 070mAh baterie, kterou dobijete 33 Watty. Tablet byl ve vývoji zřejmě velmi dlouho, o čemž svědčí nasazení čipsetu Snapdragon 888. Cenu a dostupnost tabletu Nubia Pad 3D však zatím ještě neznáme.

Videoukázka tabletu od ZTE na veletrhu MWC v Barceloně: