Nubia Red Magic 7S Pro. Vyšší výkon a lepší chlazení. Jinak je telefon stejný jako předchůdce

Recenzi herní Nubie Red Magic 7 Pro jste si u nás na webu mohli přečíst letos v červnu. S odstupem několika měsíců se nám do redakce dostal vylepšený model Red Magic 7S Pro. Ten přišel zejména s výkonnějším čipsetem a inovovaným systémem chlazení ICE 10.0. Uvnitř se však jedná stále o stejný telefon, a to se všemi jeho klady a nedostatky.

V redakci jsme otestovali variantu Supernova v konfiguraci 18 + 512 GB, která je vůbec nejvyšší, kterou můžete najít na mezinárodních trzích. Součástí efektně vypadající základní krabičky je i základní silikonové pouzdro, oboustranný USB-C kabel i 65W rychlonabíjecí adaptér, který však neměl českou koncovku.

Klasický herní telefon Nubie

Herní telefon z dílny Nubie vypadá po několik generací prakticky stále stejně. Na rám z hliníku navazuje sklo na přední a zadní straně, a nijak se nesahalo ani na boční prvky. Na levém kraji je připraven jezdec, který vás přepne do herního režimu se spoustou individuálního nastavení, na horní hraně je čeká výduch druhého reproduktoru, mikrofon a sluchátkový jack.



Nubia Red Magic 7S Pro má známý design, který se prakticky opakuje po několik generací. Do „staronového“ těla se však dostal výkonnější čipset a vylepšená skladba chlazení

Při hraní her tak nijak nezaclání. Celkově se bavíme o dost těžkém zařízení, které není určeno pro jednoruční ovládání, mobilní hráči musí také vědět, že je telefon poměrně dost těžký (235 gramů).





Herní Nubia je rozměrné a dost těžké zařízení, detail bočního jezdce sloužícího ke vstupu do herního režimu, a konektory na spodní hraně

Pravý kraj je domovem zamykací klávesy a regulátorů hlasitosti. Tato tlačítka jsou, kvůli dvěma dotykovým triggerům (vylepšená frekvence z 500 na 520 Hz, odezva 7,4 ms) a mřížce pro výduch vzduchu integrovaného ventilátoru, trochu posunuta, na spodní hraně je připraven šuplíček pro nanoSIM a také USB-C konektor.

Falešná průhledná záda s popisky jednotlivých komponent vypadají efektně, hlavním prvkem je zde však ventilátor, který se může při hraní her automaticky zapínat a aktivně chladit použitý čipset. Ventilátor se navíc dokáže rozblikat LED diodami.



Větrák na zadní straně se rozzáří LED diodami, výduch ventilátoru je umístěn na boku telefonu

Na zadním krytu je mřížka pro nasávání, na boku pak pro výduch vzduchu. Větráček má výkon 20 000 rpm, a když nastavíte ruku proti boční hraně, ucítíte slušný proud vzduchu.

Na displej a baterii se nesahalo

Displej telefonu nepatrně narostl na úhlopříčku 6,8" palce, a bavíme se o špičkovém AMOLED panelu s rozlišením Full HD a podporou až 120 Hz obnovovací frekvence. V nastavení si můžete sice navolit i režimy 60 a 90 Hz, v praxi však zůstanete u posledního zmiňovaného. Framerate můžete dokonce vidět i v horní liště. Mimo nízkého jasu (600 nitů), kdy můžete mít na displeji za přímého slunce problém přečíst některé texty, nelze displeji vytknout nic výrazného.



Displej je jedním slovem špičkový, tedy až na jas 600 nitů, který při pobytu ve světlejších prostředích nemusí stačit

480 až 960Hz touch sampling rate je důležitý pro více dotyků zároveň při hraní her, latence stisknutí displeje je minimální. Navíc software efektně tlumí náhodnou registraci dlaní a dokáže na pozadí odfiltrovat i „otravné“ notifikace volajících. Když hrajte, tak prostě není na nic čas. Panel zobrazí až miliardu barevných odstínů, navíc si můžete vybrat barevný prostor DCI-P3 či sRGB. Tmavý režim pošetří cenou energii, filtr modrého světla zase uleví vašim očím.



Selfie v displeji prakticky nevidíte, jen proti světle a při pohledu z úhlu

Selfie je i tentokrát šikovně schovaná v displeji, vidíte i ji jen při bočním pohledu proti světlu, jak se ukrývá v zamaskovaném obdélníku. Zázraky od ní však nečekejte. Čtečka otisků prstů v optické podobě se nám však zdá použitelnější, než u předchozího modelu. I tentokrát vám jen po přiložení prstu dokáže zjistit srdeční tep, takže ani nebudete potřebovat chytré hodinky. A protože máme ve výbavě i Always On displej, nemohli jsme si na nic stěžovat. Pokud Nubia do budoucna zapracuje na vyšším jasu displeje, nebude mít tento rovný panel u herních telefonů výraznější konkurenci.



Oproti dříve testovanému Red Magic 7 Pro jsou designové rozdíly minimální

Baterie však zůstává při starém, akumulátor složený ze dvou článků má sourhnou kapacitu 5 000 mAh, a podporuje maximálně 65W rychlodobíjení. V Číně však zvládá až 135W! Výdrž na jedno nabití je shodná s modelem Red Magic 7 Pro, která běžným uživatelům vydrží jeden den. Nároční mobilní hráči však mohou nabíjet i dvakrát denně, a i tentokrát je výdrž telefonu trochu zklamáním. Ukazuje se, že u našlapaného herního smartphonu 5 000 mAh prostě nestačí, a to ani tehdy, když použijete úspornější čipset, který vyrábí TSMC 4nm procesem.

Vyšší výkon a vylepšené chlazení

Herní telefony od Nubie vždy sázely na maximální výkon, a to se splnilo i tentokrát. Snapdragon 8+ Gen 1 byl v našem případě spárovaný s 18GB RAM a 512GB úložištěm, v benchmarku Antutu s aktivním chlazením jsme se dostali na výsledek 1 059 356 bodů. Vše, co jsme u telefonu vyzkoušeli, běželo plynule na maximální možný grafický výkon. Tady žádné rezervy nenajdete, ještě když se můžete spolehnout na podporu funkcí z řady Snapdragon Elite Gaming či na stabilizaci framů, díky které nedochází k pádům frameratu. Doplňkové funkce při hraní her zajišťuje samostatný čip Red Core 1.

Nubia vylepšila i systém chlazení, který nese označení ICE 10.0, nové materiály použit v jednotlivých vrstvách chladí telefon o další tři stupně oproti předchozímu modelu. Vypařovací komora má větší plochu 4 123 mm2. V praxi se telefon sice už po chvíli lehce zahřívá, ale s aktivním větráním nedochází k nijak brzkému „thermal throttlingu“. Ventilátor sice může při hraní dost rušit (dokonce se aktivuje i při nabíjení), ale pokud budete hrát se sluchátky, ani o něm nebudete vědět.

Při hraní her máte k dispozici samostatný herní režim, v němž můžete nastavovat výkonové režimy, upravovat funkce triggerů, korigovat gyroskop, nastavit blokací náhodných dotyků dlaní, apod. Funkcí je opravdu celá spousta, a jsou určeny pro ty, kteří si s telefonem chtějí neustále „hrát“. K tomu vám ostatně pomůže i doplňkové herní příslušenství, např. přídavné chladiče, které nacvaknete na záda. Ale je to investice navíc.

Reproduktory hrají velmi nahlas, kvalita už trochu pokulhává. Ovšem, stejně jako u Red Magic 7 Pro, máte i tentokrát k dispozici bohaté možnosti konektivity. Prakticky máte po ruce vše, co si můžete jen představit. Do telefonu vložíte dva nanoSIM, stropem mobilní konektivity je 5G. Pochválit musíme i výrazné vibrace, které využijete i pro užitečnou zpětnou vazbu při hraní vybraných akčních her. Fotoaparáty byly použity stejné jako u Red Magic 7 Pro, a už v jeho recenzi jsme upozornili na nedostatky mobilního focení a videí. Stejné je to i tentokrát.

Ukázkové fotografie:

Ukázkové selfie:



Poddisplejová selfie sice skoro není vidět, ale má velké rezervy. Hernímu mobilu to ale možná odpustíte

Ukázkové video:

Android 12 a napůl počeštěné prostředí

Ve spoustě záležitostí vychází telefon stejně jako dříve testovaný Red Magic 7 Pro (recenze zde), a bohužel to platí i o softwaru. V telefonu běží svižný Android 12 včetně grafické nadstavby Redmagic OS 5.5, která po peripetiích úvodních generací telefonu konečně dospěla. Jenže, i tentokrát ji sráží poloviční překlad prostředí, který od používání telefonu dokáže spolehlivě odradit.



Domovská obrazovka, hlavní menu vysouvaná ze spodní části displeje, horní výsuvná lišta, čtečka otisků jako měřič srdečního tepu a nastavení obnovovací frekvence

Mnohem lépe by se nám fungovalo čistě jen na telefonu s angličtinou, jenže na češtinu je navázána i klávesnice. A mít v jednom menu anglické a české popisky funkcí, to prostě nedává smysl. Z uživatelského pohledu tak telefon není příliš lákavý, byť je bonusová nabídka velmi rozsáhlá. Jenže, v napůl počeštěném prostředí vás funkce ani nebude bavit hledat. Nubii bychom výrazně doporučili investovat do překladu do češtiny. Česká lokalizace z AOSP nestačí, když je prostředí protkáno přídavky od Nubie, kde se na překlady nemyslelo.



Benchmark Antutu, klávesnice a ukázka napůl počeštěného prostředí

Nejdůležitější je však špičkový výkon podpořený aktivním chlazením, a to telefon splňuje do puntíku. Jenže na fotoaparáty se vůbec nesáhlo a telefon celkově dostal jen minimum novinek, které se možná ani nevyplatily na samostatný model.



Se všemi testovanými hrami si telefon poradil na výbornou (Diablo, Call of Duty, PUBG a Real Racing 3)

A pak tu máme ještě dosti omezenou softwarovou podporu. Zatímco někteří dostanou do svých telefonů dvě až tři další aktualizace Androidu, u Nubie to bude zřejmě jen jediná. Ale výrobce ani tento jeden update nezaručuje. Bezpečnostní aktualizace bude telefon dostávat jeden a půl až dva roky, a to je v dnešním mobilním světě trochu málo.

Nubia Red Magic 7S Pro katalog rozměry a hmotnost: 166 × 77 × 10,0 mm, 235 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Většinu specifikací a chování telefonu podědil Red Magic 7S Pro po modelu Red Magic 7 Pro. Pokud vás tedy telefon zaujal, doporučujeme vám důkladně pročíst naší dřívější redakční recenzi.