Nudné mobilní léto? Ale kdepak. Přijdou novinky od Asusu, HTC, Motoroly, Samsungu a dalších

V průběhu letních měsíců mobilní výrobci moc novinek na trh neuvádějí, ovšem letošní rok bude, zdá se, výjimkou. Na trh se totiž chystá hned několik zajímavých telefonů, které by vám neměly uniknout. Mimo jiné se jedná o první telefony značky Nothing, či o první novodobé HTC, které bude chtít zatopit nejvybavenější konkurenci. Samsung zřejmě zvedne novými skládačkami laťku zase o něco výše, zatímco Motorola se pustí do zatím neprobádaných vod 200Mpx fotoaparátů. A to není vše, letošní léto bude stát za to!

Špičkové multimediální Vivo X80 Pro

Už příští týden, tj. 15. června, se v Berlíně uskuteční evropská premiéra zatím nejvýkonnějšího smartphonu značky Vivo. Bude se jednat o Vivo X80 Pro, který v Číně znají již od dubna. Evropané se tak mohou těšit na špičkový 6,78" AMOLED displej s rozlišenmí QHD+, jasem 1 500 nitů a dynamickou obnovovací frekvencí 1 - 120 Hz.

Telefon s odolností IP68 se bude moci opřít i o ultrazvukovou čtečku otisků prstů pod displejem. Selfie bude umístěna do vycentrovaného průstřelu. Záda zdobí optika s logem firmy Zeiss, která se postarala o ochranu čoček T* a o režimy pro zpracování obrazu. Hlavním lákadlem bude 50Mpx snímač od Samsungu se skvělou světelností F1.57, gimbalem zastabilizovaný teleobjektiv nabídne 2× optické přiblížení, doplní jej však ještě druhý periskopický teleobjektiv s 5× zoomem. Čtvrtým do party bude 48MPx širokáč.



První letní novinkou bude Vivo X80 Pro...i když, o úplnou novinku se nejedná. Tento telefon byl již v dubnu oznámen v Číně, a tak je nejvyšší čas, aby se už dostal i do Evropy

Telefon bude mít 4 700mAh baterii, kterou dobijete kabelově až 80 Watty, resp. 50 Watty bezdrátově. Záda telefonu budou k dispozici, jak ve skle, tak v podobě umělé kůže, a tato „rozdrobenost“ je vidět i v oblasti čipsetů. V Číně byl telefon oznámen, jak se Snapdragonem 8 Gen 1, tak i s Mediatekem Dimensity 9000. Která z těchto varianta dorazí do Evropy, zatím nevíme. Telefon se bude prodávat v paměťových variantách 8/256, 12/256 a 12/512 GB, koncové evropské ceny budeme znát příští týden.

Toto je nové Vivo X80 Pro:

Špičkový Viverse telefon od HTC

HTC má po letech mlčení a paběrkování konečně představil funkčně našlapaný telefon. Původně měl být uveden na trh již v dubnu, ovšem kvůli blíže nespecifikovaným problémům v dodavatelském řetězci byl telefon odložen až na léto. Jmenovitě na 28. června.

HTC by mělo za necelé tři týdny ukázat telefon, který se bude soustředit na virtuální a rozšířenou realitu. Telefon by měl podporovat obsah open-source metaverse platformy Viverse. Nový model by měl dokázat komunikovat s brýlemi Vive Flow VR, a očekává se i rozšířená podpora augmentované reality. Dokáže se HTC vzepřít osudu a zvládne se alespoň částečně vrátit zpět v plné síle? A nebo to je jen zoufalý pokus, jak oživit zašlou slávu? Jasno budeme mít již koncem června.

