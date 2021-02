O hořkosladkém sekáčku od Huawei a dalším dítku dvojice Samsung & Google [Týden mobilně]

Je to kovové, na jedné straně širší, na druhé straně tenké, co je to? Top novinkou uplynulého týdne je Huawei Mate X2. Kam posouvá kategorii ohebných superphonů? Bude „displej zavřený uvnitř knihy“ nový standard? Nezačne to být trochu nuda, jako se to stalo u konvenčních smartphonů?

Zaujala nás i spekulace, že příští chytré hodinky od Samsungu poběží na Wear OS. Není to jen náhodný výstřel do tmy, tyhle dvě firmy se hodně sbližují v oblasti telefonů, takže proč nepřidat i hodinky?

To a další hity týdne probereme v dalším Týdnu mobilně.