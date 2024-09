O nové iPhony 16 je nižší zájem než loni, ale i tak si na ně počkáte. Známe dodací lhůty v Česku

Podle renomovaných analytiků je zájem o letošní iPhony 16 v předobjednávkách daleko nižší, než si Apple představoval. Meziročně klesly jejich počty za první víkend o 12 % ve srovnání s loňskými iPhony 15. Prodaných 36,8 milionů telefonů od uvedení řady iPhone 16 je však stále úctyhodné číslo.



Největší zájem eviduje Apple u iPhonu 16 Plus (+ 48 %) a u základního iPhonu 16 (+ 10 %). Na druhou stranu se ukazuje, že Pro modely příliš netáhnou. iPhone 16 Pro mezigeneračně eviduje nižší zájem o 27 %, zatímco u iPhonu 16 Pro Max je evidován pokles o 16 procent.

Podle analytiků je největším problémem umělá inteligence Apple Intelligence, která je nejvyzdvihovanější vlastností nových iPhonů 16. Přesto při startu prodejů u telefonů ještě není dostupná. Už dříve bylo jasné, že Apple se svou AI nestíhá a jen dotahuje konkurenci, a to, že svou hlavní novinku nedostal do základní verze iOS 18.0 svědčí o tom, že má od maximálního dotažení a odladěnosti ještě daleko. A zmínit je třeba i to, že v Evropě ani v Číně, natož pak v jiných jazycích, než v angličtině, AI není dostupná. V Číně navíc Apple čelí tuhé konkurenci ze stran místních výrobců.

Apple předobjednávky spustil v pátek 13. září, a pro první zájemce ještě žádné velké restrikce v dodávkách nebyly. S přibývajícím počtem předobjednávek se však čas dodání iPhonů začal natahovat. Podle analytiků je však Apple letos na zájem o iPhony připravený více, než vloni, protože u letošní řady zkrátil u předobjednávek Pro modelů průměrnou čekací dobu na polovinu. U základního iPhonu 16 zůstává průměrná čekací doba stejná, zvýšila se jen u iPhonu 16 Plus, což je daň za výrazně meziroční zvýšení předobjednávek tohoto modelu. Jenže, situace se liší trh od trhu...

Termíny dodání v Česku

Termíny dodání předobjednaných iPhonů 16, které se začnou prodávat 20. září, se však liší, nejen mezi trhy, ale také mezi paměťovými a barevnými variantami. V době psaní článku byly podle českých stránek Applu termíny dodání pro nové předobjednávky následující:

iPhone 16:

128 GB 256 GB 512 GB Ultramarínová 2 - 3 týdny 4 pracovní dny 4 pracovní dny Modrozelená 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 4 pracovní dny Růžová 2 - 3 týdny 4 pracovní dny 4 pracovní dny Bílá 2 - 3 týdny 4 pracovní dny 4 pracovní dny Černá 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 4 pracovní dny

U základního iPhonu 16 se čeká nejméně u 512 GB varianty, a to bez ohledu na barvu. V případě 256GB varianty si musíte dva až tři týdny počkat u modrozelené a černé, ostatní barvy jsou k dispozici prakticky ihned. Až tři týdny si počkáte u 128GB verzí, a to opět bez ohledu na barvu. U iPhonu 16 Plus zatím žádné omezení nepanují. U všech kombinací pamětí a barev je aktuálně čekací doba čtyři pracovní dny.

iPhone 16 Pro:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Pouštní titan 2 - 3 týdny 7 - 10 dnů 2 - 3 týdny 7 - 10 dnů Přírodní titan 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny Bílý titan 7 - 10 dnů 7 - 10 dnů 2 - 3 týdny 4 pracovní dny Černý titan 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny 2 - 3 týdny

U iPhonu 16 Pro se nejvíce načekáte u přírodního a černého titanu, a to dva až tři týdne bez ohledu na zvolenou kapacitu. U bílého titanu můžete nejrychleji dostat nejdražší 1TB variantu, jinak se čekání protáhne minimálně na týden. U pouštního titanu je čekací doba taktéž v řádu týdnů.

iPhone 16 Pro Max:

256 GB 512 GB 1 TB Pouštní titan 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny Přírodní titan 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny Bílý titan 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny 4 pracovní dny Černý titan 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny 3 - 4 týdny

Nejdéle si v Česku počkáte na dodání iPhonu 16 Pro Max, a to zhruba tři až čtyři týdny. Jedinou výjimkou je bílá varianta s 1TB pamětí, u které je dodání stanoveno jen na čtyři pracovní dny.

Prodej řady iPhone 16 startuje v pátek 20. září.

Zdroj: Medium, Apple