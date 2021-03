O tom, jak DxO zadupal špičkový Samsung. Kritika se cení, ale nesmíte při ní dělat chyby

Opřeli jsme se do DxO Marku. Ne že by se nemohlo stát, že novější telefon bude fotit hůř než jeho předchůdce, ale že by se to stalo zrovna Samsungu a zrovna u špičkového modelu S21 Ultra? Dostal totiž jen 121, zatímco loňská S20 Ultra má 126, a to je propastný rozdíl. Přitom stejné telefony jsme nedávno srovnali a nemůžeme souhlasit:

Když jsme se podívali pod pokličku, vyšlo najevo, že DxO testoval telefon s předprodukčním softwarem a nejvíc bodů ztratil v disciplíně zoom. Přitom 8× přiblíženou fotku pořídili 3× zoomem a podobných přešlapů bylo více. Diletantismus nebo účel?

Mluvili jsme také o dalším zlepšování evropských roamingových pravidel, našlapaném Realme GT, srovnávači tarifů od ČTÚ a živé vodě pro ohebné displeje.