O2 a Air Bank utužují spolupráci. Členové nového programu Unity získají k nákupu telefonu televizor zdarma

Užší spolupráce O2 a Air Bank ze stejného holdingu PPF funguje z pohledu koncového spotřebitele přesně rok. Loni v dubnu začala banka spolu s operátorem nabízet bonus 300 Kč měsíčně, když budete používat tarif od O2 alespoň za 600 Kč a budete jej hradit ze svého účtu u Air Bank, kam vám měsíčně bude chodit alespoň 10 tisíc korun. Rozumně nastavené podmínky přilákaly za rok zhruba 300 tisíc zákazníků využívajících tuto výhodu.

Banka s operátorem pod hlavičkou PPF se proto rozhodli, že spolupráci ještě prohloubí a na místo jedné „ad-hoc“ výhody založí nový program pro zákazníky obou firem. Program má název Unity a dá se do něj snadno přihlásit z mobilní aplikace My Air (od dubna) nebo Moje O2 (od května). Stávající uživatelé třísetkorunové výhody jsou do Unity převedeni automaticky.

Program slibuje mnoho dalších výhod a do budoucna i propojení s jinými dcerami PPF (z B2C firem patřících do holdingu se nabízí například úvěrová společnost Home Credit). V tuto chvíli Unity nabízí kromě pokračující slevy 300 Kč měsíčně také nový bonus při nákupu smartphonu Samsung Galaxy S24 od O2. V ceně smartphonu (128GB verze za 22 tisíc, 256GB verze za 23,5 tisíce) je poukázka na odběr základního 50" televizoru Samsung UE50CU7172 zdarma (běžná cena je cca 9500 Kč). Nabídka je platná do konce června nebo do vyprodání zásob.



Program Unity je v rámci aplikace Moje O2 součástí nabídky O2 Radosti

Kompletní nabídku výhod Unity najdou zákazníci ve své samoobsluze, kde si ji mohou také zapnout. „Nové odměny budeme doplňovat a měnit průběžně, je proto dobré svou aplikaci pravidelně sledovat, ať zákazníkům neunikne ani v budoucnu žádná výhoda,“ říká generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.