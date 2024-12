O2 arena ponese dalších 5 letech jméno operátora. Zákazníci z toho budou mít výhody

Největší víceúčelová hala v Česku, pražská O2 arena, ponese dalších 5 let název mobilního operátora. S O2 se na tom dohodl vlastník areny, společnost Bestsport. Také sousední menší hala O2 universum si ponechá stávající název nejméně do roku 2029. Díky tomu získají zákazníci operátora některé přednostní výhody.

„O2 arena nese své jméno po největším mobilním operátorovi v Česku již šestnáctým rokem, a jsem velmi rád, že tomu tak bude minimálně do roku 2029. Naším cílem je dlouhodobě přinášet co nejzajímavější program, který každý rok přiláká co největší počet návštěvníků,“ říká Robert Schaffer, ředitel společnosti Bestsport, která obě haly vlastní.

O2 arena a O2 universum hostí každý rok přibližně 160 akcí. Od koncertů světově známých umělců přes zábavné stand-up show až po významné sportovní události. Sportovní i kulturní fanoušci z řad zákazníků O2 se díky posílení této spolupráce mohou těšit na nové, exkluzivní výhody. Například na přednostní nákup vstupenek, zrychlený vstup do haly nebo možnost rezervace parkování.

Posílená kapacita mobilní sítě v hale

„Už nyní rozšiřujeme možnost přednostního nákupu vstupenek v aplikaci Moje O2, kde také v budoucnu spustíme třeba přednostní rezervaci parkovacích míst nebo upgrade vstupenek do klubového patra. Postupně také zavádíme slevy na produkty a služby v okolí O2 areny, jako je například už teď aktivní 10% sleva na ubytování ve Stages Hotel Prague,“ říká Hany Farghali, ředitel firemní komunikace a CSR v O2.

Díky pokračujícímu partnerství s majitelem haly si O2 dává záležet také na jejím důkladném pokrytí mobilním signálem. Letos operátor provedl v O2 areně kompletní výměnu mobilní technologie a posílil rychlost i kapacitu mobilní sítě. Od května zde funguje 20 nových technologických „hnízd“, která za pomocí 70 antén zajišťují stabilní mobilní i datový provoz i při plné návštěvnosti haly.

Samotný název „O2“, který český operátor ve vlastnictví skupiny PPF používá, a který bude nadále propůjčovat i pražské vysočanské aréně, je také licencovaný. Vlastní jej španělská operátorská skupina Telefónica, která jeho používání českému O2 garantuje nejméně do roku 2036. Operátor za propůjčení názvu platí odhadem několik stovek milionů korun ročně. Stále je to pro něj výhodnější než kompletní rebranding a nejistota přijetí případného nového názvu zákazníky. Například v balkánských zemích používá skupina PPF pro své operátory název Yettel.