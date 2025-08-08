O2 čelí třetímu výpadku mobilní sítě v jediném týdnu. Zákazníci jsou na operátora naštvaní

Na velkou reputační ostudu si v tomto týdnu zadělal operátor O2, když jeho mobilní síť opakovaně postihly plošné výpadky služeb. V pondělí dopoledne nešlo několik hodin telefonovat, posílat zprávy a přenášet data třetině zákazníků operátora, výpadek menších rozměrů zaznamenalo O2 také ve čtvrtek v ranních hodinách.
Další částečný kolaps sítě se odehrává v pátek během poledne. Zákazníci začali podobně jako v minulých dnech hlásit prostřednictvím portálů pro monitoring digitálních služeb Downdetector a Vypadky24 nefunkční telefonování a mobilní internet. K poruše došlo zřejmě před jedenáctou dopolední, maximum hlášení v tisícovkách případů se objevuje okolo poledne. Nefungují služby O2, O2 Family, ani virtuálních operátorů v síti O2 (např. Bleskmobil, Tesco Mobile).
Výpadky jsme opět zaznamenali i my na redakčním telefonu. Nejprve došlo k pádu 5G sítě (telefon je nastaven právě na prioritu 5G), z níž najednou nešlo volat ani datovat. Nepomohl ani restart telefonu. Po vynuceném přepnutí na 4G (LTE), kdy 5G síť je telefonem ignorována, služby v omezeném režimu fungovaly, ale také s občasnými výpadky. Může se tak jednat o chybu související právě s přechodem na nové samostatné jádro 5G sítě, jenž operátor před několika týdny zahájil.
Sám operátor ani dříve v tomto týdnu chybu pořádně nevysvětlil a nesdělil přesnou příčinu. Podle všeho se ale jedná o opakované podobné problémy softwarového rázu, protože výpadky postihují uživatele plošně po celém území republiky a nejspíš tedy nejsou závislé na konkrétní lokalitě, tudíž chyba se nenachází v bezdrátové části sítě (vysílače, přenosová soustava).
Nespokojenost zákazníků
Zákazníci s operátorem přestávají mít trpělivost. Po nedávné změně O2 TV na Oneplay a s tím souvisejícím zdražením služeb u některých zákazníků jde o další oprávněný důvod ke kritice: „O2 mne už pěkně štve, nejprve při přechodu na 5G (což budují s T-Mobile) na vesnicích neřeší, že to má menší dosah, tak třeba u nás je nejhorší signál za dvacet let. Pak zdražení kolem Oneplay a teď opakované výpadky mobilní sítě. Podle mne jim jdou jen některé frekvence,“ stěžuje si v diskuzi pod nahlášenými výpadky zákazník Ondřej Šnajdr.
U některých zákazníků, kteří služby O2 využívají k vlastnímu podnikání, může mít výpadek vliv na jejich reputaci: „Rozhořčení klienti mají pocit, že si z nich dělám srandu a vypínám telefon, abych s nimi nemusela komunikovat. Jeden den se to dá tolerovat, ale výpadky jsou už třetím dnem, to už je na pováženou, zda nezměnit poskytovatele služeb,“ popisuje své nepříjemnosti Alena Matušová.
O2 by tentokrát mělo jasně vysvětlit, o jaký typ výpadku se jedná a zda se může znovu zopakovat. Případně poradit, co v takovém případě dělat (nám alespoň částečně pomohlo přepnutí do sítě starší generace 4G). Operátor by po opakovaném výpadku měl také uvažovat o jiné kompenzaci než slevě 300 Kč na nákup nového mobilu, kterou zákazníkům nabídl v pondělí a ne všichni jí využijí. Více by mohla zafungovat sleva na měsíční paušál za mobilní služby, které lze v tomto týdnu u O2 označit jemně řečeno za nespolehlivé.
Zdroje a další informace: Downdetector, Vypadky24, vlastní zdroj