O2 dá neomezená data na měsíc i k tarifům pro mladé. Novým zákazníkům přihodí slevu na nákup sluchátek

O2 láká mladé zákazníky na studentské tarify O2 You, určené pro lidi do 26 let. Podobně jako u dalších svých tarifů přidá operátor v aktuální kampani měsíc neomezených dat zdarma a k novým aktivacím také slevu 1000 Kč na nákup bezdrátových sluchátek. Aktivace bezplatných dat na 30 dní se provádí v aplikaci Moje O2 od dubna nejpozději do konce května.

Konkrétně zákazníci s tarifem You 20 GB nebo You 5 GB získají na 30 dní neomezená data, uživatelé You Neo, kteří už neomezená data mají v rámci svého tarifu, si mohou vyzkoušet během tohoto časového úseku nejvyšší maximální rychlost. Možnost neomezených dat se vztahuje i na Můj první tarif.



Tváří nabídky je operátorský reklamní univerzál kampaní pro mladé Ben Cristovao

I když se tarifům řady You obvykle říká „studentské“, jejich uživatel nemusí být student. Pořízení je podmíněné věkem zákazníka. K uzavření smlouvy tak stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let. Pokud je školák či student nezletilý, může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.