O2 Datamanie nově i jako roční datová předplacenka. Nabídne 83 GB za 250 Kč měsíčně

Ze značky Datamanie se stává plnohodnotná a stálá tarifní nabídka. O2 ji představuje jako rodinu „samoobslužných“ tarifů, kde si zákazník vše spravuje sám, od aktivace až po obsluhu a strhávání paušálu z platební karty, prostřednictvím aplikace Moje O2. V nabídce najdeme jak původní, dnes už téměř „legendární“ datovou předplacenku Datamanie 100 GB za 349 Kč měsíčně, tak i další dva nové tarify Datamanie Neo a Datamanie 1000 GB.

Daní za permanentní trvání nabídky Datamanie 100 GB (dříve byla pouze v časově omezené akci) je její zdražení. Výhodnější ceny (na obrázku tučně modrým písmem) totiž platí pouze při nákupu SIM do 15. ledna 2024 (a nejpozdější aktivaci do 29. února 2024), potom nabudou platnosti přeškrtnuté ceny menším šedým písmem. Kdo si ale tarif aktivuje v uvedeném termínu, může jej se sníženými cenami využívat na dobu neurčitou. Stálá Datamanie 100 GB tak zdraží o další stovku (jedno zdražení o 50 Kč už v minulosti absolvovala), částečně tak přichází o svůj extrémně výhodný cenový poměr – proti prapůvodní ceně 300 Kč měsíčně půjde po 15. lednu 2024 o 50% zdražení.

Naštěstí je tu určitá kompenzace, která přichází v podobě nového ročního předplaceného datového tarifu Datamanie Rok 1000 GB. Tato tisícovková Datamanie je na rozdíl od stovkové pouze čistě datová (s Datamanií 100 GB můžete i volat a posílat SMSky, byť ne za úplně výhodné sazby), ale zato nabídne za jeden roční poplatek 2999 Kč celých 1000 GB dat. Při přepočtu na měsíční objem a náklady, který je pro zákazníky přehlednější, to vychází na průměrných 83,3 GB za 250 Kč měsíčně s tou výhodou, že měsíční spotřeba může být různá a co v jednom měsíci neprodatujete, o to můžete v dalším prosurfovat navíc. Podstatný je celkový objem 1000 GB, který se počítá na celý rok, resp. 365 dní. Po 15. lednu tarif zdraží na 3499 Kč, v přepočtu na 291 Kč měsíčně.

Varianta klasického neomezeného paušálu

Druhým novým (a celkově třetím) tarifem nové nabídky je plnoformátová Datamanie Neo za 699 Kč (po 15. lednu 849 Kč) měsíčně. Jde o plnohodnotnou alternativu k datově neomezeným tarifům s omezenou přenosovou rychlostí, v tomto případě na 20 Mbit/s. Obsahuje i neomezené hovory a SMS do všech sítí. Tarif s těmito parametry už O2 ve své nabídce klasických postpaidových tarifů má, jmenuje se Neo+ Zlatý a stojí 1149 Kč měsíčně, tzn. o 300 Kč více než Datamanie Neo po skončení zaváděcí slevy. Jenže u Neo+ Zlatý lze paušál snížit bonusem 300 Kč za používání účtu u Air Bank, u Datamanie tato výhoda nebude k dispozici.

I když jsou všechny tarify samoobslužné a jejich paušál se hradí předem automaticky stržením příslušné částky z platební karty nastavené v aplikaci Moje O2, je umožněno čerpání dodatečných jednotek nad rámec základního tarifu, tzn. například SMS jízdenky, mezinárodní volání a další příplatkové služby. Platba za služby nad rámec tarifu se odečte z platební karty tehdy, když útrata přesáhne 50 Kč. Jediná Datamanie Neo umožňuje používání roamingových dat v EU, u Datamanie 100 GB a Datamanie Rok 1000 GB je používání dat omezeno na ČR.