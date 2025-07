O2 dělá pořádek v předplacenkách. Nové Go karty jsou pouze dvě – jedna účtuje po dni, druhá za celý měsíc

O2 se rozhodlo udělat další změnu v nabídce předplacených karet. Vedle populární Datamanie zůstávají součástí portfolia také legendární Go karty. Jejich počet se nově smrsknul na pouhé dvě. Operátor bude zákazníkům nabízet měsíční kartu Go 10 GB a denní Go na den. Při prvním dobití karty v hodnotě alespoň 300 Kč získají zákazníci bonusový kredit 300 Kč.

Karta Go 10 GB nabídne zákazníkům uvedenou porci 10 GB dat a 100 minut volání do všech tuzemských sítí za 299 Kč na 30 dní. SMS zprávy v ceně nejsou, odeslání jedné přijde na 1,90 Kč.

Karta Go na den za poplatek 29 Kč na den nabídne neomezené volání do všech sítí v Česku a 1 GB dat. Ani tady není v ceně posílání SMS, platí se opět 1,90 Kč. Karta funguje na principu denní aktivace, což znamená, že při prvním čerpání služby volání nebo datování v daný kalendářní den se z kreditu strhne 29 Kč. Karta nahrazuje dosavadní Go Neomezeně, která za 25 Kč na den obsahovala taktéž neomezené hovory, ale jen 300 MB dat.

K oběma novým typům Go karet je možné aktivovat také doplňkovou službu Data naplno, která umožní čerpání neomezeného objemu dat plnou rychlostí sítě na 24 hodin za 49 Kč. Nové Go karty je možné objednat na webu O2, v samoobsluze Moje O2 a u dalších prodejců. Přehled o spotřebě i platbách najdou zákazníci v aplikaci Moje O2.

Starší předplacené Go karty 1 GB, 3 GB, 7 GB a Go Neomezeně se už jen doprodávají, jejich stávající majitelé je ale budou moci používat dál.

Zdroje a další informace: TZ O2