O2 inovuje tarify. Přidává FUP a zlevní neomezená data. 5G zpřístupní všem paušálům

Po Vodafonu a T-Mobilu přichází také třetí velký operátor O2 s inovovanou nabídkou paušálních tarifů. S výjimkou datově neomezených tarifů se žádné velké zlevňování nekoná, pod pětistovku měsíčně nic hodnotného nedostanete. Proti minulé generaci tarifů ale dochází k navýšení objemů dat. Výhodu proti konkurenci nabízí O2 i v přístupu do 5G sítě – poskytne jej uživatelům všech paušálních tarifů.

Základní řada Free sestává z tarifů s neomezeným voláním a SMS. K tomu operátor dává vždy určitý měsíční objem dat. U nejnižšího Free+ Modrý zůstává zachována cena paušálu 549 Kč a objem dat se navyšuje o jeden gigabajt na 3 GB. Další dva tarify Free+ Bronzový a Free+ Stříbrný přidávají vždy po 6 GB měsíčně, ale také zvyšují cenu paušálu o 50 Kč. Nejvyšší Free+ Zlatý také meziročně zdražil o 50 Kč, navíc přidal 300 MB roamingových dat v zóně mimo EU. Všechny Free tarify mají přístup do 5G sítě.

U kompletně (tedy i datově) neomezených tarifů Neo jsou změny ve prospěch zákazníků trochu odvážnější. Nový nejnižší tarif Neo Modrý má rychlost přenosu 10 Mbit/s a stojí 899 Kč měsíčně. Je tedy o stovku dražší než podobně koncipovaný neomezený tarif Vodafonu a o 25 Kč dražší než srovnatelný tarif T-Mobilu. Ani jeden ze dvou konkurenčních operátorů ale k tomuto tarifu nepovoluje připojení do 5G sítě. U vyšších tarifů pak připlácíte za vyšší přenosovou rychlost a volné jednotky v zahraničí.

Třetí kategorií jsou předplacené tarify Go. Na výběr je Go 3 GB s uvedeným objemem dat, 100 minutami volání a 25 SMS za 299 Kč měsíčně. Vyšší tarif Go 7 GB nemá žádné volné hlasové jednotky, za v názvu uvedený objem dat zaplatí zákazník opět 299 Kč. Nové předplacenky fungují na principu samoobnovovacích balíčků, které se aktivují vždy po 30 dnech, když je na kartě nabitý dostatečný kredit. Zákazník si může nastavit automatické měsíční dobíjení z platební karty.

Také u O2 bude možné dosáhnout na nižší ceny mobilních tarifů, pokud je zákazník zkombinuje s dalšími službami nabízenými operátorem – např. O2 TV nebo pevným internetem. Tohle zvýhodnění bude pokračovat pod zavedeným názvem O2 Spolu, nové parametry ale operátor představí až v polovině listopadu. Všechny uvedené nové mobilní tarify začne O2 nabízet od středy 15. září, starší přestane nabízet. Na novou generaci plánuje také postupně převést i stávající zákazníky.