O2 má předplacenku nejen pro děti. Karta Go Junior nabízí 200 minut a 2 GB dat na měsíc za 199 Kč

Zdroj: O2

Jan Láska
19. srpna 2025
O2 představuje novou předplacenou kartu Go Junior. Jde o kartu se samoobnovovacím balíčkem, v rámci nějž zákazník za 199 Kč měsíčně získá 200 minut volání do všech sítí a 2 GB dat. Textové zprávy v ceně nejsou, platí se zvlášť (1,90 Kč za odeslanou SMS). Karta je primárně zamýšlena k využití pro děti, ale používat ji může kdokoli.

Z našich průzkumů vyplývá, že rodiče chtějí mít jistotu, že se svým dětem dovolají kdykoli potřebují, a zároveň mít pod kontrolou jejich přístup k internetu a výdaje za mobilní služby. Novou předplacenou kartu Go Junior jsme proto navrhli přesně podle těchto potřeb,“ uvedla ředitelka mobilních služeb O2 Silvie Cieslarová.

Předplacenka je nastavena tak, aby rodiče měli kontrolu nad spotřebou jednotek svého potomka. Pokud dítě vyčerpá data dříve než za 30 dní, nedojde k automatickému obnovení. Rodiče tak mají možnost buď dobít další kredit, čímž se balíček (200 minut, 2 GB) obnoví, anebo dítě nechat „vyhladovět“ do dalšího měsíce.

Nabídka předplacených Go karet od O2 teď zahrnuje tři různé tarify. Pro Go Junior nemusíte operátorovi nijak dokládat váš věk, kartu může používat kdokoli

Správa předplacené Go karty Junior, jejíž název v ceníku operátora zní Go 2 GB, probíhá přes aplikaci Moje O2, kde lze sledovat spotřebu, dobíjet kredit a aktivovat doplňkové služby. Nespotřebované volné jednotky a data se nepřevádí do dalšího období. Po 30 dnech dojde k automatické obnově tarifu a z kreditu bude odečten měsíční paušál tarifu. Dobíjení lze provést na webu O2, Go kartu je možné objednat tamtéž. Při prvním dobití kreditu ve výši alespoň 300 Kč operátor přidá dalších 300 Kč jako bonus.

