O2 motivuje k recyklaci vysloužilých mobilů. Za každý odevzdaný dá pětistovku jako slevu na nákup zařízení

Operátoři mají zájem na recyklaci vysloužilých mobilů, ze starých zařízení se dá vytěžit poměrně hodně vzácných kovů. Přímo platit zákazníkům za výkup ale nechtějí, a tak se je čas od času snaží nalákat jinými benefity. O2 to v březnu zkouší s kampaní „Nejsem směsný“, která poukazuje na to, že mnoho starých telefonů končí v běžném komunálním odpadu, kterému se říká také směsný odpad.

Podle odhadů O2 leží aktuálně v českých domácnostech tolik vysloužilých mobilů, že by se recyklací z nich daly vytěžit prý až 3 tuny stříbra. A to nemluvíme o zlatu, nebo i běžných materiálech (plast a hliník), které se dají také znovu použít. Hlavní sdělení kampaně spočívá v tom, aby když už se lidi rozhodnou, že se starého mobilu zbaví, aby jej nevyhodili do popelnice.

„Bohužel někteří své vysloužilce při úklidu i vyhodí do popelnic na směsný odpad. Mobilní telefony ale obsahují kromě materiálů, které se dají velmi dobře dále využít a recyklovat, i mnoho pro přírodu nebezpečných látek. Ty se pak mohou uvolňovat působením vnějších vlivů na skládce do půdy nebo ve spalovnách do ovzduší. V O2 proto garantujeme správnou ekologickou likvidaci každého jednoho přístroje, který nám zákazníci donesou,“ říká Milan Ruttner z O2.

Operátor proto nabádá k odnesení starého telefonu na prodejnu O2. Zde se už pracovníci postarají o ekologickou likvidaci zařízení. Odevzdat nepotřebný mobil v jakémkoli stavu může kdokoli. Pro své zákazníky má O2 navíc motivaci v podobě slevy 500 Kč na nákup nového mobilního zařízení ze své nabídky za každý odevzdaný mobil. Akce platí v březnu, kupón si mohou zákazníci vyzvednout v aplikaci Moje O2 v sekci O2 Radosti.