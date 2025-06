O2 na prázdniny zapne plnou rychlost dat pro zákazníky s paušálními tarify Neo a You

Operátor O2 připravil na letošní prázdniny datovou výhodu. Zákazníkům s paušálním datově neomezeným tarifem zapne na červenec a srpen maximální rychlost dostupnou v síti, včetně 5G. Akce se týká například tarifů Neo Stříbrný, Neo Zlatý nebo You Neo 20 Mbit/s – tedy takových, které mají jako součást svých parametrů omezenou rychlost přenosů. Maximální teoretická udávaná rychlost operátorem je 1 Gbit/s. Pro zvýšení rychlosti nemusí zákazník aktivně nic dělat, operátor ji zapne automaticky.

„Léto je doba cestování i nových zážitků, a my ho chceme zákazníkům zpříjemnit. Neomezenou rychlost ocení, když se potřebují připojit na videohovor z chalupy, pustit dětem pohádku v autě nebo chtějí v reálném čase sdílet zajímavé momenty z festivalu,“ představuje si letní aktivity zákazníků ředitelka mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová.

Zákazníci budou moci využít maximální rychlost sítě, dostupnou v daném místě. Týká se to jak 4G (LTE), tak i novějšího 5G. O2 postupně svoji 5G síť, která dosud sdílela jádro sítě se 4G, převádí na samostatnou 5G SA (Stand Alone) a komerčně ji označuje jako 5G+. Tato síť má vedle potřebného rozšíření kapacity, jež je důležitá pro operátora, přinést zákazníkům vyšší rychlost a svižnější odezvu. Plné pokrytí sítí 5G+ očekává O2 do podzimu, potřeba bude i softwarová aktualizace telefonů na straně výrobců k „odemknutí“ přístupu k této síti.