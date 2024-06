O2 nabízí letní testovací tarif za 0 Kč. Jeho součástí je 12 GB mobilních dat, neomezená volání a textovky

Čeští operátoři se až dosud předháněli v letních nabídkách pro předplacené karty, tentokrát přišel operátor O2 se speciálním letním tarifem sloužícím k „otestování 5G sítě“. Jedná se o tarif NEO+ Bronzový, který je dočasně k dispozici zdarma. Tarif na zkoušku je možné objednat od 6. do 30. června (popř. do odvolání ze strany operátora), a jeho testování poběží až do 1. září.



Za 0 Kč si můžete přes léto vyzkoušet tarif od O2 s 12 GB mobilních dat, neomezeným volání a textovkami. Testovací období končí se startem nového školného roku, tj. 1. září

Limitovanou nabídku tarifu si můžete objednat pouze online, a podle operátora je testovací tarif „bez závazků a skrytých háčků“. Součástí tarifu je 12GB datový balíček, přičemž si můžete v mobilní aplikaci od O2 zvolit pět dní, kdy se vám datový provoz nebude do tohoto limitu započítávat. Data můžete využít i v EU, což platí i u neomezených hovorů a SMS zpráv. Je však třeba dodat, že služby nad rámec tarifu (např. premiérové SMS, přikoupení dalších dnů „Data naplno“, MMS z ČR a ze zahraničí, apod.) se účtují standardně podle aktuálního ceníku.

Pozor na služby nad rámec tarifu

Před ukončením bezplatného období zašle operátor O2 informační textovku, a pokud na ní odpovíte „STOP“, tarif bude ukončen bez poplatku. Pokud však službu neukončíte nejpozději 1. září, začne operátor od následujícího dne účtovat měsíční tarifní poplatek 599 Kč. Jednat se ale bude o zvýhodněnou cenu, protože tarif O2 NEO+ Bronzový běžně vychází na 799 Kč měsíčně.

Při objednání na webu operátora můžete na tarif přejít z jiného čísla (pokud není u O2, lze jej nechat přenést) nebo zvolit nové telefonní číslo. Vybíráte si také to, zda potřebujete plastovou nanoSIM, a nebo si vystačíte s eSIM.

Pokud tedy víte o tom, že vám v létě mohou data chybět (máte malý FUP) nebo zatím žádná mobilní data ve svém tarifu nebo předplacené kartě nemáte, můžete si je vcelku snadno a bezplatně opatřit na nové SIM kartě. Výhodou v tomto případě budou mít ti, kteří mají DualSIM telefon, popř. jejich zařízení podporuje eSIM. V telefonu pak stačí nastavit mobilní datové přenosy na novou kartu od O2.

