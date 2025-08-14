O2 nabízí tarif na zkoušku zdarma. Měsíc neplatíte nic, potom ho můžete zrušit, nebo si jej ponechat na výhodnější cenu

O2 připravilo akci, pomocí které chce nalákat nové zákazníky ke svým mobilním službám. Do konce srpna si u operátora mohou zájemci aktivovat tarif na vyzkoušení na jeden měsíc zdarma. Po tuto dobu nebudou platit nic, před skončením období se mohou rozhodnout, zda tarif ukončí, nebo si jej ponechají.
Zkušebním tarifem je běžný neomezený ceníkový tarif Neo Stříbrný, který obsahuje neomezený objem mobilních dat s omezenou rychlostí přenosu na 10 Mbit/s (v období do konce srpna umožňuje operátor datovat plnou rychlostí sítě včetně 5G) a dále neomezené volání a SMS do všech tuzemských sítí.
Základní ceníková cena tohoto tarifu 949 Kč měsíčně je samozřejmě zcela nesmyslná a ani samotné O2 už si ji netroufne účtovat, takže v případě, že si tento zkušební tarif Neo Stříbrný rozhodnete ponechat po měsíční zkušební lhůtě, budete platit 699 Kč měsíčně (max. po dobu dvou let). To je sice stále cena, která neodpovídá reálné hodnotě tarifu (ta dosahuje za dané služby maximálně 470 Kč), ale v poměrech tuzemského trhu je bohužel naprosto běžná.
Důležité je včas zareagovat na SMS zprávu, která před koncem měsíčního zkušebního období bude informovat o možnosti bezplatného zrušení, a tarif zrušit v aplikaci Moje O2. Pokud lhůtu nestihnete, operátor tarif převede do běžného placeného režimu a bez sankce budete moci službu vypovědět až po třech měsících. Tarif na zkoušku lze objednat výhradně online na stránkách operátora, a to nejpozději do 31. srpna 2025. Měsíční lhůta zdarma začíná běžet ode dne aktivace.
Jaké maximální ceny tarifů považujeme za přiměřené
(Jde o hypotézu, u českých operátorů žádné takové veřejné tarify neexistují)
- 500 Kč: neom. data (rychlost min. 10 Mbit/s), neom. minuty + SMS do všech sítí
- 300 Kč: 10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí
- 150 Kč: 10 GB dat
- 150 Kč: neomezené minuty + SMS do všech sítí
- cena dodatečného 1 GB dat max. 20 Kč
- cena dodatečné 1 minuty hovoru max. 1 Kč
- cena dodatečné 1 SMS max. 0,50 Kč
Jak zjistit skutečnou hodnotu mobilního tarifu u českých operátorů:
Skutečná hodnota mobilních tarifů v Česku je 50 % jejich ceníkové ceny. Právě takové nabídky dostávají zákazníci odcházející k jinému operátorovi. Podobně jako v supermarketech u slevových akcí se slevová cena nabízená v masovém měřítku stává cenou běžnou. Není důvod, proč platit víc.