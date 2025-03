O2 nasadilo akční cenu na dva tarify Datamanie. 83 GB na měsíc teď můžete mít za 250 Kč

Po včera oznámené akci T-Mobilu přichází také O2 se sníženou cenou na vybrané tarify své předplacené služby Datamanie. Operátor má v nabídce celkem tři tarify, z nichž ten prapůvodní – Datamanie 100 GB – cenu nemění a zůstává na 449 Kč měsíčně. Dva mladší tarify se ale dočkaly slevy. Nabídka platí do 30. dubna 2025. SIM kartu u obou akčních tarifů je potřeba aktivovat do 31. května 2025.

Tarif Datamanie Neo zákazníci mohou pořídit za akčních 699 Kč měsíčně, namísto běžných 849 Kč. Tento tarif Datamanie má blíž ke klasickému neomezenému tarifu, s výjimkou SMS, které nejsou v ceně tarifu a platí se za každou odeslanou 1,50 Kč. Jinak tarif obsahuje neomezená data s rychlostí 20 Mb/s a neomezené volání. V EU jsou hovory také neomezené a na data je bezplatný FUP 55 GB.

Roční přeplacený tarif Datamanie 1000 GB snižuje cenu na akčních 2999 Kč místo běžných 3499 Kč. Data se zde předplácejí na 365 dní předem a není zde žádný limit na to, kolik se může vyčerpat v rámci jednoho měsíce – spotřeba tedy může být nerovnoměrná. Pro lepší srovnání ale můžeme udělat měsíční přepočet, kde po slevě dostanete 83 GB na měsíc za 250 Kč, což je velmi příznivá cena. Rychlost přenosů není nijak omezena. Nevýhodou je, že u tohoto předplaceného tarifu musíte operátorovi zaplatit jednorázově poměrně velkou částku předem a data nelze používat v zahraničí.

Tarify Datamanie lze objednat výhradně online na webu O2. Na výběr je fyzická SIM karta i eSIM. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží do pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma přímo do poštovní schránky. Aktivace se provádí v aplikaci Moje O2 a je potřeba ji stihnout do konce května. U měsíčního tarifu Datamanie Neo se hodí nastavit pravidelnou platbu z platební karty, předplacený tarif se tak bude chovat podobně jako paušál.