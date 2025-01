O2 o stovku zlevnilo oblíbenou Datamanii 100 GB. Nabídka za 349 Kč měsíčně platí do konce února

O2 na začátku roku přichází s akční nabídkou na nejoblíbenější (a historicky první) předplacený tarif Datamanie 100 GB. Místo standardních 449 Kč za 30 dní zaplatí zájemci o stovku méně, tedy 349 Kč. Nabídka je platná nejpozději do 28. února 2025 nebo do vyprodání limitované edice.

Datamanie 100 GB obsahuje předplacených sto gigabajtů mobilních dat dostupných maximální rychlostí sítě včetně 5G. V rámci roamingu EU data nefungují. S kartou lze i telefonovat – za pevnou sazbu 15 Kč/den účtovanou při uskutečnění prvního hovoru v každém kalendářním dni. Jedna odeslaná SMS vyjde na 2 Kč.

Nově zakoupenou SIM kartu s akční cenou je potřeba aktivovat do konce února. Na tarif Datamanie 100 GB za akčních 349 Kč se vztahují stejné podmínky jako na jiné předplacené služby. Jeho platnost je minimálně 12 měsíců od posledního zaplacení, tj. dobití kreditu. S každým dobitím se přitom obnovuje zvýhodněná cena. Tarif s akční cenou zaniká v případě nedobití karty po dobu delší než 12 měsíců nebo v případě změny či zrušení tohoto tarifu. Platbu za předplacený tarif lze nastavit také pravidelným strháváním částky z platební karty.

Pořídit Datamanii 100 GB s výhodněným tarifem mohou zájemci na webových stránkách O2 v podobě eSIM nebo fyzické SIM karty. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží do pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma přímo do poštovní schránky. Pak už je potřeba pouze tarif aktivovat v aplikaci Moje O2.