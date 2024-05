O2 přes léto zavede výhodnější data v roamingu mimo země EU. Zvolit můžete balíčky s 1 nebo 5 GB od 299 Kč

O2 na letošní léto zpřístupní cenově výhodnější mobilní data v roamingu pro země mimo Evropskou unii. Podobnou změnu nedávno provedl také T-Mobile. Na rozdíl od něj ale O2 zcela neruší cenově nevýhodnou „run-on-rate“ sazbu (platí se průběžně za každý spotřebovaný megabajt) ve výši 3,90 Kč za 1 MB. Nové datové balíčky budou pouze alternativní možností a nadstavbou využitelnou jen ve vybraných světových zemích.

Nižší roamingový balíček TOP Svět Extra 1 GB přijde na 299 Kč, vyšší balíček s pětinásobkem dat TOP Svět Extra 5 GB stojí 399 Kč. Platnost obou balíčků je 30 dní. Balíčky lze využít ve zhruba šedesáti světových zemích, kde má O2 své roamingové partnery. Na rozdíl od T-Mobilu tak O2 nedělí svět pro účely datových balíčků na více zón (ale pozor, pro roamingové hovory a SMS zůstávají zóny stejné jako doposud).

V zemích, kde O2 nemá partnerského operátora pro data, v roamingu se svojí domovskou O2 SIM kartou nadále přenesete data pouze za 3,90 Kč za 1 MB. Aby nedošlo k nelontrolovaným útratám, používá operátor bezpečnostní strop na hranici 1500 Kč. Jakmile prodatujete tuto částku, musíte v SMS zprávě aktivně potvrdit souhlas s dalším pokračováním datových přenosů za tuto sazbu.

O2 uvádí, že šedesátka zemí, kde platí nové balíčky TOP Svět Extra, představuje 85 % cest jeho zákazníků mimo země EU. Během loňského léta mezi nejnavštěvovanější turistické země patřilo Turecko, Egypt a USA. Roamingové balíčky lze aktivovat už před cestou, nebo i po příjezdu do zahraničí zdarma v aplikaci Moje O2 nebo zasláním SMS. Lze je nakoupit i předem do zásoby. Platnost balíčků je prozatím ohlášena od 1. června do 30. září 2024.