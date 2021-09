O2 pustí 5G také do studentských tarifů. Rychlost přenosu u neomezeného navýší na dvojnásobek

O2 v uplynulých dnech představilo nové tarify a všem paušálům zpřístupnilo svoji rozvíjející se 5G síť. Nyní připojení páté generace garantuje také uživatelům mládežnických tarifů. 5G se stane automaticky součástí všech tarifů You. Neomezený tarif You Neo bude mít do 15. listopadu 2021 zvýšenou přenosovou rychlost ze stávajících 5 Mbit/s na 10 Mbit/s.

Tarify You si mohou u O2 aktivovat všichni zákazníci mladší 26 let. Noví zákazníci získají při aktivaci do konce října slevu 50 Kč měsíčně na dva vyšší tarify You Neo a You 20 GB. Cena u nejnižšího You 5 GB není zvýhodněna. Tarify pro mladé doplní operátor nabídkou notebooků, telefonů a příslušenství. Z telefonů za výhodnější cenu bude k dispozici například Xiaomi Redmi Note 10 5G nebo Apple iPhone 12 Mini.

Pořízení tarifů You je podmíněno věkem, ale zájemce nemusí být studentem. K uzavření smlouvy stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let. V případě školáků a studentů mladších 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.