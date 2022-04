O2 pustí na měsíc neomezená data plnou rychlostí. Operátor chce ukázat, jak vylepšil svoji 5G síť

O2 bude v následujících týdnech výrazněji než doposud propagovat svoji 5G síť. Tu pro něj provozuje sesterská společnost CETIN a využívá při tom vybavení švédského dodavatele Ericsson. Na nedávném setkání s novináři operátor uvedl, že jeho aktuálně 5G je dostupná pro 1,6 milionu zákazníků. Kromě Prahy pokrývá také Brno a část střední Moravy na Olomoucku a Zlínsku.

Operátor zdůrazňuje, že jako první v Česku začal používat samostatnou (tzv. „stand alone“) 5G síť na frekvenci 3,7 GHz, která umožňuje přenosy vyšší rychlostí (600 až 700 Mbit/s). Na druhou stranu nevýhodou vyšší frekvence je kratší dosah vln. K celistvému pokrytí je potřeba hustší síť vysílačů a hodí se proto do lidnatějších oblastí. U sdílených sítí 4G a 5G (tzv. „non stand alone“) používá operátor šířku pásma 125 MHz.

Za doplňkovou funkci se po měsíci platí

Právě na vyšší rychlost 5G sítě má nalákat kampaň s názvem „Opravdové 5G“. O2 svým zákazníkům nabídne neomezená data na měsíc zdarma. Vyzkoušet maximální dostupnou rychlost mohou do konce května všichni zákazníci O2, kteří využívají některý z vybraných tarifů řady Free+, Neo nebo You. Neomezený balíček se aktivuje v samoobsluze Moje O2 a platí jednorázově po dobu 30 dní. Přístup do 5G sítě dá po uvedenou dobu i tarifům, které jsou jinak jen „4G“, tedy např. Neo Modrý a Neo Bronzový, a neomezená data lze čerpat i na LTE síti.

Po uplynutí 30 dní se balíček s neomezenými daty sám vypne. Od této chvíle pokračuje v čerpání dat podle parametrů původního tarifu. A pozor na jeden háček. Součástí propagační nabídky je i služba O2 Security, která má sloužit jako jakýsi antivirus pro smartphone pod dohledem operátora. Po uplynutí 30denní doby ji O2 samo od sebe nevypne a nechá ji běžet dál, ovšem už za měsíční paušál 39 Kč. Pokud zákazník funkci nebude chtít používat, musí ji před uplynutím 30denní lhůty sám deaktivovat, měl by dostat upozornění SMSkou.



Síť O2 už podle marketérů není „chytrá“, ale pro změnu „inteligentní“. Žádnou pokročilejší funkci 5G nám ale operátor zatím nepředstavil, vše se pořád dokola točí jen kolem rychlosti.

Nabídka neomezených dat platí pro nové i stávající mobilní tarify pořízené samostatně i jako součást balíčku O2 Spolu. Vztahuje se konkrétně na tyto tarify: Free+ Modrý, Free+ Stříbrný, Free+ Bronzový, Free+ Zlatý, Neo Modrý, Neo Bronzový, You 5G, You 20 GB, You Neo a Můj první tarif. Nejvyšší datově neomezené tarify Neo Stříbrný a Neo Zlatý operátor neuvádí, protože neomezená data plnou rychlostí v 5G jsou jejich součástí a pro majitele tak tato nabídka není žádným benefitem navíc.

Ukázka z aktuální reklamní kampaně O2: