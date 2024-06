O2 si přichystalo letní odměny pro své zákazníky. Dvojitá Data Naplno, nový reproduktor a levnější lokátor O2 tag

Operátor O2 sice už svou letní nabídku částečně představil (letní tarif s daty za 0 Kč), nově ji však doplňuje o další bonusy pro své zákazníky. První novinkou je dvojnásobný počet aktivací Dat Naplno k tarifům, které tímto doplňkem disponují. Dle tarifu tak v průběhu léta můžete funkci aktivovat dvakrát až desetkrát. Data Naplno je možné zapnout v kterýkoliv den v týdnu v aplikaci Moje O2, a po aktivaci vám poběží neomezená data po dobu 24 hodin. Po uplynutí tohoto časového intervalu se budou uživatelům přenesená data opět standardně započítávat do FUP limitu.



Tarify O2 a celkový počet aktivací Dat naplno v zúčtovacích obdobích v průběhu prázdnin.

Dvojnásobek Dat Naplno dostanou všichni zákazníci O2 automaticky 1. července, a to nezávisle na svém zúčtovacím období. Na začátku každého dalšího zúčtovacího období (až do 31. srpna) se jejich počet vždy obnoví na dvojnásobek počtu aktivací, který přísluší k danému tarifu (viz výše). Data Naplno je možné využít i v roamingu při letních cestách po zemích EU.

Nový reproduktor a levnější lokátor

Pro zákazníky O2 bude na e-shopu a prodejnách k dispozici reproduktor O2 beam za zvýhodněnou letní cenu 299 Kč. 5W reproduktor podporuje zvýšenou odolnost IPx6, hudbu z mobilu přehrává přes Bluetooth 5.1. Na jeho těle dále najdete i konektory USB-A a USB-C. Na jedno nabití vydrží přehrávat hudbu až 25 hodin. Aktuálně si reproduktor pořídí se slevou kdokoliv, stačí na e-shopu zadat do 30. června slevový kód VYSVEDCENI. V průběhu prázdnin se na stejnou cenu dostanete jen pomocí slevového kuponu, který vyzvednete v aplikaci Moje O2.

Operátor O2 už dříve oznámil svůj vlastní lokátor O2 tag, který bude v průběhu léta k dostání za zvýhodněnou cenu 249 Kč za jeden kus, resp. 499 Kč za balení se třemi kusy. I zde je možné lokátor koupit za stejnou cenu už nyní se slevovým kupónem VYSVEDCENI. Přes prázdniny bude jeho sleva k dispozici jen přes aplikaci Moje O2. I nadále zůstává platnost výhoda programu Unity, jehož členové jej mohou pořídit za 199 Kč.