O2 slaví 17. listopad. V 17 hodin rozešle SMSky, které jste svému budoucímu já poslali přesně před rokem

O2 se stejně jako v předchozích letech aktivně podílí na oslavách Dne boje za svobodu a demokracii, známého jako „Svátek 17. listopadu“. Pod záštitou projektu „Svoboda není samozřejmost“ operátor podpoří Festival svobody na Václavském náměstí a nejnovější expozici v Retro muzeu. V 17:00 hodin potom rozešle stovky SMS zpráv těm, kteří se loni zapojili do projektu Zpráva pro budoucnost a poslali textovku svému „budoucímu já“.

Co jste si přáli před rokem?

Na festivalu na Václavském náměstí bude možné pomocí telefonu a po naskenování QR kódu zaslat svůj názor na význam svobody. Ten se pak objeví na LED obrazovkách a spolu s dalšími doručenými vzkazy se stane součástí společného vizuálního díla.

Úderem 17. hodiny odpolední začnou přicházet stovky SMS všem, kteří se zapojili do loňské iniciativy Zpráva pro budoucnost. Přijdou jim vzkazy o tom, kým chtěli letos být nebo co by jako jednotlivci a občané České republiky mohli udělat pro to, aby byla naše společnost lepší. Účastníci projektu zjistí, zda se jim podařilo vyplnit jejich předsevzetí a plány.

V rámci expozice Retro muzea v pražském obchodním domě Kotva je možné vyzkoušet speciální telefonní linku, která posluchače přenese do doby před rokem 1989. Návštěvníci si na ní mohou vyslechnout, jak to tenkrát v Československu bylo třeba se sportem, svobodou vyznání nebo poslechem hudby.

Expozice muzea je na 2 500 metrech čtverečních rozdělena do 15 tematických okruhů, mapujících netradičním způsobem běžný život, design, trendy, ale i atmosféru a charakteristiku doby v tehdejším Československu.