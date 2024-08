O2 spouští nový tarif Datamanie. Neomezené volání a 4 GB dat je teď za akční cenu 399 Kč

O2 přidalo do nabídky předplacených Datamanií další tarif. Ten zahrnuje neomezené hovory do všech sítí a 4 GB dat za 599 Kč na 30 dní. To je zcela nezajímavá cena, ale při aktivaci nové Datamanie 4 GB do 30. září 2024 můžete tento předplacený tarif používat o dvě stovky levněji, to znamená za 399 Kč na 30 dní na dobu neurčitou.

Součástí nové Datamanie 4 GB nejsou žádné volné SMS, za každou odeslanou textovou zprávu se platí 1,50 Kč. Tarif umožňuje připojení k 5G síti, v zemích EU je v rámci evropské regulace k dispozici taktéž objem 4 GB dat, stejně jako v tuzemsku. Tarif se SIM kartou je nutné objednat přímo na webu, operátor dokáže poslat jak fyzickou SIM kartu, tak i nahrát tarif na eSIM v telefonu.

V rámci akční nabídky platné do konce září se za nižší cenu prodává také již známý tarif Datamanie Neo, která nabízí neomezené hovory a neomezený objem dat (v zemích EU je to 55 GB) za cenu 699 Kč na 30 dní (platí pouze pro nově zakoupené a aktivované SIM). Běžná cena tarifu je 849 Kč. Ani zde nejde o kompletně neomezený tarif, za každou odeslanou SMS se platí 1,50 Kč.