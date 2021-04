O2 startuje kampaň proti fake News. Dokud si informace neověříte, nevěřte!

Operátor O2 představil první tři projekty dlouhodobé kampaně O2 Chytré školy Ověřte, nevěřte, které jsou zaměřené na fake news a jejich šíření ve společnosti. První z nich, výzkum Český učitel ve světě médií zaměřený na pedagogy, je realizován týmem projektu E-Bezpečí, který působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pro učitele je k dispozici dotazník, jehož výstupem bude statisticky zpracovaná zpráva s informacemi využitelnými i v běžné výuce.

Druhým projektem je vývoj samotného nástroje na rozpoznávání fake news, který vyvíjí tři středoškolští studenti, vítězové pražského hackatonu Robothon. Aplikace vzniká v rámci O2 centra umělé inteligence Dataclair pod vedením jednoho z předních českých odborníků na kybernetiku a umělou inteligenci Jana Romportla.

"Díky informačnímu přehlcení se každý den setkáváme s dezinformacemi více než kdy dříve. Mnozí však nejsou na tuto hrozbu připraveni, a tak fake news podléhají. Stejně tak chybí dostatečná mediální výchova a vedení ke kritickému myšlení na školách," popisuje situaci autorský tým v čele s Matyášem Boháčkem. Cílem týmu je aplikaci dotáhnout do konce a zpřístupnit ji co nejvíce uživatelům a školám.

O2 během dubna spustí i třetí část kampaně tzv. Fakt vs. Fake, a to na sociálních sítích Instagram a Facebook. Dvakrát do měsíce budou glosována vybraná témata a lidé budou moci sami odhadnout, zda se jedná o zprávu pravdivou nebo jen o pouhý podvrh. V příspěvcích nebude chybět odkaz na web O2 Chytré školy, kde bude umístěn návod, který poradí, jak fake news snadno a efektivně rozlišit od pravdivých zpráv.

Spolu se startem kampaně bude připravena i nová podoba webu O2 Chytrá škola s příklady fake news, které se v minulosti šířily na sociálních sítích. Na webu najdete i různé metodické aktivity či manuál, jak fake news odhalit, nebo příručka pro učitele a rodiče, která vám ukáže, jak si na internetu ověřovat textové informace a fotografie. Mj. se dozvíte i poslední trendy v oblasti manipulace s fotografiemi. Další aktivity O2 Chytré školy k fake news představí operátor v průběhu letošního roku.

"V rámci vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízíme řadů návodů a materiálů, jak se na internetu orientovat, jaké jsou typické znaky hoaxů a jak je poznat. Já osobně doporučuji, jednoduše se chovejte tak, jako by každý den byl apríl, a přemýšlejte o tom, co čtete nebo vidíte na internetu. Tak by se dalo shrnout i poselství naší kampaně," uzavírá Marie Mališková, CSR manažerka v O2.