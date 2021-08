O2 TV v průběhu olympiády nabízí navíc sedm specializovaných kanálů Eurosport

Konec června se u O2 TV nesl ve znamení ukončení spolupráce se společností AMC Networks International - Central and Easter Europe. Z programové nabídky tak zmizely kanály Sport 1, Sport 2, AMC, Film+, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Minimax a JimJam. O2 místo nich do vysílání zařadilo náhradní kanály, další má v plánu přidat během léta a na podzim. V průběhu probíhající olympiády např. mezi kanály přibylo hned sedm dalších kanálů rodiny Eurosport, které aktuálně vysílají maximum možného z Olympijských her.

"Diváci O2 TV se díky Eurosportu dočkají pokrytí veškerého olympijského dění, které by se jinak nevešlo do lineárního vysílání. K dispozici budou navíc stovky hodin přímých přenosů. Pop-up kanály Eurosportu, které se vysílají výhradně v HD kvalitě s originálním komentářem, najdou diváci v tarifech O2 TV Bronzová, Stříbrná, Zlatá a také ve všech předplacených tarifech O2 TV Sport Pack," uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV. Dané stanice s názvy Eurosport 3 až Eurosport 9 budou v O2 TV na EPG pozicích 600-606.

Eurosport 1 a Eurosport 2 byly již v dřívější programované nabídce O2, jedná se o lokalizované sportovní kanály s českým komentářem. Nově do programové výbavy přibyly:

Eurosport 3 - tenis, badminton, stolní tenis, golf

- tenis, badminton, stolní tenis, golf Eurosport 4 - gymnastika, umělecké plavání, skoky do vody

- gymnastika, umělecké plavání, skoky do vody Eurosport 5 - fotbal, ragby, baseball, softball, pozemní hokej

- fotbal, ragby, baseball, softball, pozemní hokej Eurosport 6 - analýzy a komentáře sportů, basketbal

- analýzy a komentáře sportů, basketbal Eurosport 7 - judo, taekwondo, wrestling, box, karate

- judo, taekwondo, wrestling, box, karate Eurosport 8 - házená

- házená Eurosport 9 - volejbal

Zdroj O2