O2 upozorní řidiče na nehodu nebo blížící se vlak na přejezdu. Stačí mobilní aplikace

O2 se posouvá zase o kus dál v projektu chytrých silnic C-Roads. Operátor vyvinul vlastní mobilní aplikaci, kterou budou moci používat všichni řidiči, tedy nejen ti zapojení do projektu, s instalovanou vozidlovou jednotkou. Díky aplikaci se tak do systému chytrých silnic dostane více zdrojových dat a poskytované informace ostatním účastníkům provozu budou ještě relevantnější. Aplikace nyní prochází finální fází testování a do budoucna bude volně ke stažení.

Díky aplikaci dokážou komunikovat nejen chytrá auta vzájemně mezi sebou, ale také se „dorozumívat“ s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly MHD, záchranného systému a semafory. Využívat ji mohou i řidiči, jejichž vozidlo není zapojeno do projektu, nebo cyklisti. Cílem projektu C-Roads je zvýšit bezpečnost a plynulost na silnicích a nastartovat cestu k rozvoji zcela autonomní dopravy.

Hlavním úkolem aplikace je v tuto chvíli zachování plynulosti provozu. Aplikace umí řidiče upozornit na různá nebezpečí v dopravě, blížící se sanitku nebo železniční přejezd, kterým bude projíždět vlak. Řidiči se dozví ale i intervaly na semaforech a budou předem vědět o nehodách, a to dokonce do takové míry, že je systém upozorní na nutnost rychlého brzdění.

Aplikace bude zdarma pro Android i iOS

Aby řidič nebyl v jednu chvíli zahlcen mnoha hlášeními, vybírá aplikace maximálně dvě nejdůležitější informace s nejvyšší prioritou. Zároveň garantuje bezpečnost a důvěryhodnost informačního zdroje. „Aplikace plně podporuje bezpečnostní standardy C-Roads a je schopna podepisovat a kontrolovat původ zpráv,“ vysvětluje Jiří Vítek, který v O2 zodpovídá za dopravní projekty. Díky dostupnému API mohou informace z C-Roads do svých map a navigací integrovat i tvůrci dalších aplikací.

Ke komunikaci používá systém C-Roads vysokorychlostní mobilní síť (v tuto chvíli LTE) a technologii Wi-Fi pro auta (ITS-G5, v podstatě síť Wi-Fi hotspotů na vyhrazené frekvenci). V plánu je také propojení se sítěmi 5G, které díky svým vlastnostem – zejména vyšší kapacitě a rychlejší odezvě přinesou další významný krok ke zcela autonomně řízenému provozu.

Ukázka aplikace C-Roads:

Aplikace O2 C-Roads je zatím vyvinutá pro zařízení s operačním systémem Android, brzy bude dostupná i verze pro iOS. V obou případech bude pro koncové uživatele zdarma. Data z aplikace jsou maximálně zabezpečena. V podmínkách je například jasně zaručeno, že získaná data, jako například rychlost, nesmí být využita v trestním řízení.

Pilotní provoz chytrých silnic C-Roads nyní probíhá v Česku za běžného provozu na vymezených úsecích českých dálnic D1, D5, D11, na části Pražského okruhu, ale i ve městech – v Brně, Ostravě, v Plzni a na vybraných železničních přejezdech. Jelikož český systém plně využívá možnosti vysokorychlostní mobilní komunikace, je tak dostupný prakticky již na celém území České republiky. Pilotní fáze v současnosti paralelně běží v 19 zemích Evropy a zájem o technologie projevily i další země jako Izrael nebo Austrálie.