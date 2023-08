O2 upravuje nabídku tarifů pro mladé. Nezdražilo, přidává rychlost a televizní výhody

Také O2 se začátkem nového školního roku představuje upravenou nabídku pro mladé zákazníky do 26 let věku. Rodina paušálů You se rozrůstá na čtyři tarify, z toho dva s omezeným objemem dat, druhé dva datově neomezené. Ceny se příliš nemění, nejnižší tarif zůstává dostupný za 299 Kč měsíčně. U jiných paušálů lze vypozorovat buď menší zlevnění, navýšení rychlosti nebo přidání výhod.

O2 nepodmiňuje aktivaci mládežnických tarifů žádným studentským průkazem, stačí mít věk od 6 do 26 let včetně. Nejnižší tarif You 3 GB dat (známý i pod názvem Můj první tarif) zůstává na své staré ceně 299 Kč a přidává výhodu v podobě jednoho dne neomezených dat plnou rychlostí (Data naplno). Takto spotřebovaná data se nepočítají do FUP limitu.

Druhý datově omezený tarif, You 10 GB dat, je kompromisem mezi starými zrušenými paušály You 5 GB a You 20 GB (ty stály 399, resp. 549 Kč). Jeho cena 499 Kč tak víceméně odpovídá tomuto „sloučení“ a tarif navíc přidává výhodu 5 dní dat naplno.

Mobilní O2 TV na rok zdarma

Bývalý tarif You Neo za 749 Kč se přetransformoval do You Neo 20 Mb/s. Měsíční paušál klesá o padesátikorunu na 699 Kč a k tomu navíc narůstá přiškrcená přenosová rychlost na dvojnásobek (20 Mbit/s namísto původních 10 Mbit/s). Také u tohoto tarifu je možné využít surfování po dobu 5 dní plnou rychlostí sítě. Zde tedy došlo k jednoznačnému vylepšení parametrů.

Zcela nový je tarif You Neo Max 5G, který je určen pro nejnáročnější mladé zákazníky a nemá ani datový, ani rychlostní limit. Jeho měsíční paušál už je na studentské poměry dost vysoký a činí 899 Kč. I zde ale najdeme výhodu – do konce roku 2023 si zákazníci k neomezeným studentským tarifům (platí tedy i pro tarif You Neo 20 Mb/s) mohou v aplikaci Moje O2 aktivovat O2 TV Air Modrou a balíček Kino, a to včetně přístupu do HBO Max na 12 měsíců zdarma v ceně tarifu.