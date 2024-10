O2 hlásí výpadek sítě. Nemusí fungovat data, ani hlasové služby. Operátor příčinu zjišťuje

O2 se od dnešního rána potýkalo s plošným výpadkem svých služeb. Nedostupné byly datové přenosy i hlasové služby, včetně pevných linek. Operátorovi dokonce nefungovaly ani vlastní webové stránky a aplikace Moje O2. Podle vyjádření na síti X nebyla jasná ani příčina komplikací.

„Vážení zákazníci, někteří z vás se aktuálně můžou setkávat se zhoršenou dostupností mobilních i datových služeb. Na zjištění příčiny a opravě v tuto chvíli intenzivně pracují naši technici. Děkujeme za pochopení a všem dotčeným zákazníkům se velmi omlouváme,“ stojí ve vyjádření O2 z 9:59 hodin.

Výpadek se u různých zákazníků mohl projevovat různým způsobem – některým nešlo využívat vůbec žádné služby včetně hovorů, jiným fungovala pouze 2G síť (i když se nacházeli v lokalitě s pokrytím 4G/5G), přes kterou šlo telefonovat, ale data běžela jen pomalu nebo vůbec.



Podle mapy webové služby Vypadky24.cz je dnešní výpadek O2 celoplošný

Výpadek zaznamenali první zákazníci už v 8:30 hodin. Ani během dvou hodin se nepodařilo chybu v síti opravit. V 10:51 operátor na Facebooku ohlásil, že se vše vrací do normálu, všechny služby by měly nadále fungovat. Pokud se telefony samy znovu nepřipojí do sítě, pomůže restart nebo zapnutí a vypnutí režimu Letadlo.