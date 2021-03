O2 vypne 3G ve třech vlnách. Nejdříve se stará síť rozloučí s Prahou

Také operátor O2 už zveřejnil harmonogram vypínání své starší 3G sítě. Stihne to do konce letošního roku s tím, že nevypne celou síť najednou, ale ve třech vlnách. Jako první přestane 3G „svítit“ v Praze, a to proto, aby zde operátor ve spolupráci se svou sestrou Cetin, mohl urychlit výstavbu 5G sítě. Další regiony budou následovat se čtvrtletními odstupy, nejpozdější termín vypnutí celé 3G sítě O2 je stanoven na 30. listopadu 2021.

Plán vypínání 3G v síti O2: Hlavní město Praha – k 31. 5. 2021

Zlínský a Olomoucký kraj – k 31. 8. 2021

Ostatní kraje v ČR – k 30. 11. 2021

Zákazníky, kteří využívají k datování 3G, bude O2 o této změně informovat prostřednictvím SMS a e-mailů. Většina zákazníků si však změny technologie ani nevšimne. Jejich telefon se při volání a přijímání i odesílání SMS automaticky přepne do 2G sítě. K rychlejším datovým přenosům je třeba mít alespoň telefon s podporou 4G (LTE) a také novější typ SIM karty. Tu operátor vymění zdarma na prodejně. Pro ověření, zda má SIM karta a telefon podporu 4G sítě, stačí vytočit na číselníku kód *444*#.

Operátor zároveň nastínil plány budování 5G sítě. Tu pro něj postaví sesterská společnost Cetin a využije k tomu kompletně zařízení švédské společnosti Ericsson. O2 nyní nabízí 5G technologii v centru Prahy, Kolína, Bíliny a Plzně. Do konce prvního čtvrtletí roku 2022 plánuje pokrýt celé území Prahy, následovat mají okresní města.

„Zahajujeme historicky nejrozsáhlejší modernizaci naší mobilní sítě. Během následujících let postupně ve spolupráci se společností CETIN vyměníme technologii na všech základnových stanicích. To všechno s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy, jaké nám garantuje Cetinem vybraný evropský dodavatel technologie pro mobilní síť, společnost Ericsson,“ říká Jan Hruška, technický ředitel společnosti O2.