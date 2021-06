O2 začalo s výměnou vysílačů. Do prázdnin připojí k 5G síti na 60 měst

Operátor O2 zahájil ve spolupráci se svojí sestrou CETIN, jež pro něj spravuje infrastrukturu, obměnu radiové části sítě a spouštění 5G technologie na nových lokacích. Dodavatelem technologií pro 5G, ale i pro obměnu zařízení na starších generacích sítě, je švédská společnost Ericsson. Pilotní projekt úspěšně proběhl ve dvou lokalitách, další přibudou do začátku prázdnin.

Testování a nyní už ostrý provoz probíhá na Praze 5 – Stodůlkách a také v Říčanech u Prahy. V každé oblasti se nachází zhruba 30 základnových stanic s vysílači. Zatím jde o tzv. NSA (Non Stand Alone) variantu 5G sítě, využívající jádro starší generace 4G sítě, proto může upgrade postupovat poměrně svižně. Do konce června bude 5G od O2 dostupné zhruba v 60 městech ČR.

O2 upřesňuje, že na lokacích (tzv. clusterech) nepůjde o pouhou obměnu zařízení, která se nyní dostávají na konec svého životního cyklu. Modernizace sítě s sebou přináší i další výhody. Nové antény umožní například současně využívat všechna frekvenční pásma (tzv. agregace) a flexibilně s nimi pracovat v rámci 4G i 5G sítě. Díky vypnutí sítí třetí generace, které běžely na frekvenci 1 800 MHz, se bude moci celoplošně toto pásmo využít pro 5G a jako dokrytí nejhustěji osídlených míst také vysokokapacitní vrstva na 3,7 GHz, které O2 získalo v loňské aukci kmitočtů. O využití dalšího vydraženého pásma 700 MHz sice operátor přímo nehovoří, ale předpokládáme, že právě tato frekvence se do budoucna stane základem celoplošného pokrytí.

Celková výměna a spouštění 5G

Aby na střechách budov nemuselo být velké množství různých antén pro různé frekvence, bude O2 používat tzv. multibandové antény, které zvládnou obsloužit víc frekvenčních pásem najednou. „Pro zajištění vyšší kapacity sítě a zlepšení pokrytí instalujeme antény Massive MIMO, které fungují na frekvenci 3 700 MHz,“ upřesnil technický ředitel O2 Jan Hruška.

Samotná výměna vysílacích zařízení je přitom poměrně náročný proces. Na každém vysílači stráví technici zhruba čtyři až pět dní. Nejdříve dochází k demontáži stávajícího vybavení, z nějž se část ponechává jako záloha, následně se osadí nová anténa a začíná proces měření a optimalizace. Kompletní výměna (tzv. swap) radiové techniky na jednom vysílači zabere od prvotní fáze plánování až po konečné vyladění sítě přibližně tři měsíce.

Celková obměna technologií probíhá nyní převážně na území Prahy, na podzim se přidá 6 lokací na Moravě. Prahu se chystá O2 dokončit do konce března 2022. Zapínání 5G vysílačů jde o poznání rychleji, do konce června počítá operátor s dostupností v 60 městech Česka včetně Prahy, Brna, dalších krajských měst, Děčína, Špindlerova Mlýna a Poděbrad.