O2 zařadilo nejnižší tarif Free+ Start za 249 Kč. Nabízet ho ale bude jen do konce roku

O2 jako jediný z velkých operátorů během roku nenabízí tzv. akviziční tarify, tedy cenově zvýhodněné nabídky paušálů, na které by lákalo zákazníky konkurence. Tuto nabídku si operátor „schoval“ až na listopad a prosinec a prezentuje ji jako součást vánoční nabídky, která obsahuje stejně jako loni tisícovou slevu na nákup zařízení a nový model zcela bezdrátových sluchátek.

Vánoční akční tarif O2 Free+ Start obsahuje neomezené hovory a SMS do vlastní sítě O2, dále 30 volných minut do sítí cizích operátorů a k tomu 1,5 GB dat. To vše za 249 Kč měsíčně. Tarif má přístup i do 5G sítě a lze ho aktivovat na prodejně nebo webu operátora od 1. listopadu do 31. prosince 2022.



Tarif Free+ Start není běžně v nabídce, operátor si ho „šetří“ pouze jako akční nabídku. Té můžete aktuálně využít až do konce prosince

Spolu s tarifem se O2 nenáročným zákazníkům snaží nabídnout za zvýhodněnou cenu ještě smartphone Redmi 9A, který na trhu figuruje už dva roky a dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější levné smartphony. Běžná cena telefonu je 2 880 Kč, operátor ale nabízí i možnost splátek rozdělených až na 36 měsíců. V takovém případě by zákazník k paušálnímu tarifu měsíčně připlácel ještě 80 Kč.

Tarif sám o sobě není úplně nepoužitelný a vyplatí se zejména dosavadním předplacenkářům, kteří mají většinu hlasového a SMS provozu do sítě O2. Pro volání do cizích sítí je objem volných 30 minut sice malý, ale každou další minutu (a také SMS do cizí sítě) operátor zpoplatňuje snesitelnou částkou 1,50 Kč. Jedinou nevýhodou tarifu je, že je určen pouze pro nové aktivace, tzn. nedá se na něj přejít ze stávajícího paušálu O2 se stejným číslem. Výhodnější každopádně nadále zůstává podobně laděný akviziční tarif Vodafonu se stejným objemem dat (1,5 GB), ale neomezeným počtem minut i SMS do všech sítí za 297 Kč měsíčně.