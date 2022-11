O2 zlevní tarif s neomezeným voláním a 10 GB dat na 550 Kč. Ale jen pro aktivace provedené do konce roku

O2 připravilo časově omezenou nabídku na pořízení jednoho ze svých základních tarifů Free+ Bronzový. Tarif obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí, plus 10 GB dat plnou rychlostí včetně přístupu do 5G sítě za ceníkový měsíční paušál 699 Kč. Operátor ho v rámci vánoční nabídky zlevní o 150 Kč na 549 Kč.

Tarif s touto dočasně sníženou cenou bude O2 nabízet od 22. listopadu do 31. prosince 2022. V tomto období bude potřeba jej aktivovat výhradně na stránkách operátora. Nabídka je určená pro nové zákazníky (aktivace nového telefonního čísla) nebo zákazníky přecházející se svým původním číslem od jiného operátora. Při splnění uvedených podmínek pak bude snížený paušál platit nastálo.

Free+ Bronzový tak dočasně zlevňuje na úroveň nejbližšího nižšího ceníkového tarifu Free+ Modrý, který ovšem obsahuje pouze 3 GB dat měsíčně namísto 10 GB. Pokud by chtěl na výhodnější nabídku přejít stávající paušální zákazník O2, může to (při zachování svého stávajícího čísla) zkusit udělat oklikou s dočasným přechodem k jinému operátorovi, od kterého se pak vrátí k O2 na zvýhodněnou nabídku.