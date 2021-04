O2 zlevnilo neomezený tarif You Neo. Mladé láká i na nákup zařízení na splátky

Na podzim loňského roku inovoval operátor O2 svoji nabídku tarifů pro mladé zákazníky do 26 let. Přežitý název O2 [:kůl:] vystřídalo neutrálnější O2 You a objevily se rovnou čtyři paušály odlišené objemem mobilních dat. Ten nejvyšší, O2 You Neo, s neomezeným voláním, SMS i mobilními daty (ale s omezenou maximální rychlostí 5 Mbit/s) nyní zlevňuje. K tomu si mladí zákazníci budou moci u operátora vybrat telefon, notebook nebo příslušenství ze speciální nabídky.

Tarif O2 You Neo se vrací na svoji zaváděcí cenovku 699 Kč měsíčně jako loni při svém uvedení. Běžná cena je o padesátikorunu vyšší, tedy 749 Kč. Nabídka je opět časově omezená a platí do konce května. Zbylé tři tarify pro mladé (O2 You 20 GB, O2 You 5 GB a Můj první tarif) ceny paušálu nemění.

K tarifu You Neo jsou vytipována zařízení, která si k němu zákazník může pořídit na splátky bez navýšení. Jedná se o sluchátka Apple Airpods, notebook Acer a Apple iPhone SE (2020). Zákazník si ale může zvolit i jiné. Pořízení tarifů You je podmíněno věkem do 26 let včetně, zákazník nemusí být student. V případě školáků a studentů mladších 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.