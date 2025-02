Obchod Aptoide už běží i na iPhonech. Instalace starších verzí by se nám líbila v App Storu i Google Play

Aplikační obchod Aptoide je v Evropě dostupný na iPhonech. Skončilo beta testování z loňského roku i čekací listina, která ostrý start obchodu výrazně brzdila. Ve své době bylo na listině 20 tisíc zájemců, přičemž denně se do obchodu dostala maximálně tisícovka šťastlivců. Zajímavé je, že aplikační obchod Aptoide nabízí i něco navíc oproti zavedeným marketům Google Play a App Store.



Instalace a používání alternativního aplikačního obchodu Aptoide u iPhonů

Konkrétním přínosem jsou verze her. Zatímco z App Storu a Google Play běžně stáhnete aplikace a hry vždy v poslední verzi, Aptoide to u Androidu a iOS řeší jinak. Pokud je nová verze aplikace či hry vyloženě nefunkční nebo má chyby bránící jejímu běžnému používání, můžete si přímo z tohoto obchodu stáhnout starší verzi. Kromě toho v obchodě najdete aplikace a hry, které na oficiálních obchodech nemusí být kvůli regionálním omezením dostupné. Apple a Google podobnou službu nenabízejí i proto, že není jasné, zda by vývojáři chtěli udržovat v chodu třeba dvě až tři starší verze aplikace najednou. U Aptoide to však funguje

Obchod s obchody existuje jen na Androidu

Aplikační obchod Aptoide je postaven na tom, že v něm můžete přímo sledovat a odebírat další „obchody". Na Androidu na ně může každý nahrávat hry a aplikace, takže v obchodě je často jedna aplikace několikrát. V iOS však nad obsahem obchodu existuje daleko větší kontrola, protože všechny aplikace musí projít formálním schválením, tzv. notarizací. Na Aptoide pro iOS je aktuálně 22 her a podle vyjádření vývojářů mají do obchodu přibývat nové hry každý den.



Toto jsou aktuálně nelepší hry v obchodu Aptoide pro iOS

Obchod pro iOS je ke stažení na webových stránkách Aptoide, kde také naleznete webový katalog her.

Už jste si vyzkoušeli některý z alternativních obchodů pro iPhony? A jste s jejich nabídkou her a aplikací spokojení, nebo je to podle vás jen zbytečná snaha, která spíše utvrdí dominantní postavení App Storu?