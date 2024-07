Obchod Google Play bude nabízet, a možná i omezovat, aplikace podle toho, kde se právě nacházíte

Přijdete na hudební festival, otevřete Obchod Google Play a ten vám doporučí, abyste si stáhli aplikaci akce, které se právě účastníte. Zní vám to trochu jako „Velký Bratr“? Dle webu Android Authority se Google chystá využívat údaje o přibližné poloze k poskytování doporučení obsahu relevantního pro danou lokalitu.



Je jen otázkou času, než i vás při spuštění Google Play překvapí tato obrazovka

Hned v úvodu je nutné konstatovat, že oficiální repozitář aplikací pro Android již využívá informace o zemi, ve které se uživatel (respektive jeho zařízení) nachází. Důvod je v tomto případě prostý: aby mohl nabízet a doporučovat aplikace specifické, popř. lokalizované, pro daný region.

Obchod Google Play bude chtít údaje o poloze

Aktuálně toto rozlišení funguje na úrovni států – uživatelům v Česku jsou proto nabízeny jiné aplikace než třeba sousedům v Polsku, Německu, Rakousku či na Slovensku. To se však má v dohledné době změnit, neboť Obchod Google Play bude využívat údaje o přibližné poloze.

Novinka se zatím objevila jen u několika uživatelů. Při otevření aplikace Obchod Google Play se objevilo dialogové okno s dotazem, zda chtějí zobrazovat „místní doporučení“. Doprovodný popisek pak vysvětloval, že „Služba Play může využívat informace o poloze vašeho zařízení k doporučování aplikací, nabídek a dalšího místního obsahu, který je relevantní ve vaší oblasti.“

Po klepnutí na tlačítko Pokračovat následuje požadavek systému Android na udělení oprávnění přistupovat k přibližné poloze zařízení pro aplikaci Obchod Google Play. Pokud chce uživatel dostávat doporučení s ohledem k místu, na kterém se nachází, nezbývá mu než souhlasit.

Aplikace, kterým je povolen přístup k přibližné poloze zařízení, mají přístup k odhadované poloze zařízení, která je dle oficiální dokumentace přesná přibližně na tři kilometry čtvereční. Tato úroveň přesnosti by měla být více než dostatečná k tomu, aby Google Play mohl poskytovat místně relevantní informace.

Kdo nechce, může to vypnout

Kromě zobrazování místně relevantních propagačních akcí nebo doporučování aplikací bude Obchod Google Play využívat přibližnou polohu zařízení také k „prosazování místních pokynů pro obsah a distribuci“, jak uvádí stránka podpory.

V tuto chvíli není zcela jasné, co přesně to znamená pro dostupnost aplikací, ale je docela dobře možné, že Obchod Google Play bude skrývat určité aplikace na základě aktuální (přibližné) polohy bez ohledu na to, zda jsou tyto aplikace dostupné v zemi, kterou má uživatel nastavenou v Obchodě Google Play.

Pokud chcete funkci lokálních doporučení zrušit, bude stačit přejít do nastavení Obchodu Play, rozbalit nabídku Obecné a vypnout možnost Použít polohu zařízení. Případně lze přístup Obchodu Play k poloze zařízení odebrat prostřednictvím oprávnění přes systémové nastavení.

V tuto chvíli se však možnost využívat polohu zařízení v nastavení Obchodu Google Play zobrazuje jen vybraným uživatelům. S ohledem na skutečnost, že pro tuto funkci již existuje oficiální stránka podpory, předpokládáme, že v následujících dnech až týdnech dojde k jejímu postupnému rozšíření do celého světa.