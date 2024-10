Obchod Google Play se otřese v základech. Už za měsíc si z něj stáhnete další aplikační obchody

Ve sporu, mezi studiem Epic Games a Googlem, který se táhne od roku 2020, došlo k přelomovému rozhodnutí, které by mohlo rozhýbat dominantním postavením obchodu Google Play na Androidu. Soud totiž nařídil Googlu, aby přímo ve svém obchodu umožnil stažení alternativních aplikačních obchodů. Tento bezprecedentní krok má začít platit už 1. listopadu, a Google intenzivně pracuje na tom, jak tuto povinnost co nejvíce oddálit.



Epic Games už bylo na Androidu součástí Galaxy Storu. Kvůli neshodám s politikou Samsungu však tento obchod zmizel. Připravte se na to, že díky verdiktu soudu se v Google Play objeví i další obchody. Mimo Epic Games třeba F-Droid, Aptoide a další...

Soud usoudil, že měl Google díky obchodu Play monopol, nejen mezi aplikačními obchody, ale také mezi platebními systémy pro koupi aplikací. Od 1. listopadu tak Google podle rozhodnutí soudu nesmí nutit vývojáře k tomu, aby své aplikace nabízeli exkluzivně na Google Play ani zakazovat vývojářům informovat veřejnost o tom, kde ještě si aplikaci (třeba za výhodnějších podmínek) mohou stáhnout či zakoupit. Vůbec nejdůležitějším výstupem je však to, že Google musí na Obchod Play pustit obchody třetích stran.

Alternativní obchody pro Android jsme u nás už zmapovali, velmi jim však ubližuje to, že se o nich, buď vůbec neví, a nebo to, že je uživatelé musí ručně stáhnout a telefony jim ještě hází klacky pod nohy. Třeba různými varováními, nutným povolením instalace nebo režimem Automatického blokování. V praxi tak můžete čekat, že se na obchodě Google Play objeví ke stažení další aplikační obchody, např. Amazon Appstore, Aptoide, F-Droid, a další. Tedy něco, co bylo až dosud nemyslitelné.

Google dále musí aplikačním obchodům povolit přístup ke svému katalogu aplikací a her (smysl nám zatím není úplně není jasný), Google nesmí vývojáře nutit k používání svého platebního systému ani platit firmám, aby si Google Play předinstalovali do nových zařízení. Navíc vznikne tříčlenná komise se zástupci Epic Games a Googlu, která bude kontrolovat dodržování těchto pravidel.

Google se brání

Google se verdiktu soudu brání, a okamžitě se proti němu odvolal. Jeho hlavním argumentem je to, že Google bojuje o spotřebitele s Applem. Kolbištěm je tak celý mobilní trh, nikoliv Android samotný, který chce Epic změnit. A s tím podle Googlu souvisí i vývojářské nástroje a funkce pro Android, do nichž Google pravidelně investuje. A pak tu máme otevřenost Androidu, v němž si můžete stáhnout libovolný obchod s aplikacemi a nainstalovat jej. Problémem jsou však zmiňované zábrany, které mohou řadu uživatelů odradit.

Podle Googlu jsou změny, které požaduje Epic ohrožením konkurenceschopnosti Androidu vůči systému iOS. Google se tedy odvolal, a následující týdny ukáží, zda se na verdiktu soudu něco změní. Pokud ne, stáhnete si brzy v hlavním obchodě pro Android další obchody pro Android. A to je něco, co si třeba u Applu vůbec nedokážeme představit.

