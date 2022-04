Obchod Play je pod neustálým tlakem vývojářů. Jen vloni Google zablokoval přes milion nevhodných aplikací

Je to veřejné tajemství. Google na Androidu prakticky neustále bojuje s vývojáři, kteří do obchodu Google Play prakticky neustále tlačí aplikace, které obsahují malware nebo skrytě či, a to je pravděpodobnější, zcela cíleně porušují nastavená pravidla. Google má sice nastavené určité bezpečnostní mechanismy, i tak mu často pod rukou proklouzne malware, který se „oficiálním kanálem“ stihne dostat do milionů smartphonů. Americký gigant však prozradil zajímavá čísla, která se týká „čistek“ v jeho aplikačním obchodě.

Google ve videu, které zveřejnil na svém vývojářském kanálu, prozradil, že jen za loňský rok na Google Play zablokoval přes 1,2 milionů individuálních aplikací, které porušovaly podmínky pro publikaci. Tím pádem se zamezilo možná až miliardám potenciálně škodlivých instalací. Google loni zablokoval na 190 tisíc vývojářských účtů, které porušovaly pravidla, a ukončil činnost dalších 500 tisíc „opuštěných“ či neaktivních účtů.

V březnu bylo na Google Play k dispozici 2,6 milionů aplikací a her, což je o 28 % méně, než kolik bylo v obchodě her a aplikací před čtyřmi lety. Google však oddělil „zrno od plev“, a tak zřejmě tento milion aplikací nikomu nijak výrazně chybět nebude. A jako bonus mají uživatelé Androidu záruku větší bezpečnosti, která ještě brzy vzroste díky tomu, že přímo na Google Play uvidíte, k čemu všemu všemu aplikace využívají vaše data.

I tak má aplikační obchod od Googlu stále o 300 tisíc aplikací víc, než Apple AppStore. A takový alternativní obchod Amazon Appstore, který dlouhodobě stojí v pozadí, se už může pyšnit půl milionem dostupných aplikací! Zdá se tedy, že i alternativním obchodům se na Androidu nebývale daří.

Soukromí si na Androidu upravíte i přes hlasového asistenta:

Zdroj Google, Digitalinformationworld