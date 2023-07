Obchodníky štvou vysoké poplatky za platby kartou. Nahradí je telefony s okamžitou platbou

Inspirace u AliPay?

Jak by mohla mobilní platební aplikace v Česku vypadat, si můžeme názorně ukázat u aplikace AliPay. I přesto, že se do ní za posledních několik let nabalila spousta zbytečností, je její hlavní funkcí placení. Pokud u pokladny zažádáte o platbu AliPay, telefonem pouze naskenujete QR kód, a transakce je tím uskutečněna.



Základní rozhraní aplikace AliPay. Ikona v levém horním rohu naskenuje QR kód, aby mohlo dojít k platbě, druhá ikona slouží k tomu, aby někdo naskenoval váš QR kód. Platit však budete opět vy. Třetí ikona platbu rozdělí mezi více osob

Druhá položka aplikace funguje opačně, na displeji se vám zobrazí váš platební QR kód, který si obchodník naskenuje, a transakce tímto uskuteční. AliPay však nepokrývá situaci, kdy je mobilní aplikace současně na straně odesílatele, i na straně příjemce peněz. Na straně „terminálu“ je tedy vyžadovaná její explicitní podpora. První bankou v Česku, která umožňuje platit na platebních terminálech smluvních partnerů přes aplikaci AliPay, je od května letošního roku UniCredit Bank