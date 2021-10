Obejděte restrikce. Návod, jak ve Windows 11 už dnes spustíte aplikace pro Android

Microsoft včera v podvečer oficiálně na Windows 11 vypustil aplikaci Windows Subsystem for Android, která otevírá možnost spouštění Android aplikací v poslední iteraci operačního systému od Microsoftu. Microsoft tuto platformu, která to jen těsně nestihla do finální verze Windows 11, stále testuje, a tak ji nabídl jen pro ty uživatele v USA, kteří jsou součástí Beta kanálu. Vy si však na své vlastní riziko můžete v systému spouštět Android aplikace i v Česku, a to bez potřeby vstupu do programu Insider. V článku si ukážeme, jak na to.

Spouštění Android aplikací je navázáno na verzi systému Windows 11 21H2 (přesněji verze 22000.63 nebo novější), která se datuje k počátku října. Současně potřebujete minimálně 8GB operační RAM, počítač s podporovanou architekturou. Před veškerými operacemi je třeba ve Windows 11 přes nabídku Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows aktivovat Platforma pro virtuální počítače. Dále v příkazovém řádku pod příkazem SystemInfo.exe hledejte položku Hyper-V, u které by měly být všechny atributy s parametrem Yes. Pokud nejsou, zjednejte nápravu v systému nebo v BIOSu. Pro jistotu si změňte i region počítače na Spojené státy.

Do počítače s Windows 11 je třeba stáhnout poslední verzi Microsoft Storu a poslední verzi Android subsystému. A o to se postará tento generátor odkazů pro stažení. Nejprve do něj zadejte odkaz https://www.microsoft.com/store/productId/9WZDNCRFJBMP s typem Slow. Z následujícího seznamu stáhněte úplně dole položku Microsoft.WindowsStore22110.1402.6.0_neutral~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle. Spusťte PowerShell v režimu administrátora, přejděte do složky se staženými aplikacemi a balíček nainstalujte příkazem Add-AppPackage Microsoft.WindowsStore22110.1402.6.0_neutral~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle. V horní části se při instalaci objeví zelené okno, v PowerShell by neměla být žádná varovná hláška. Obdobně pokračujeme i při stahování subsystému. Do generátoru odkazů vložte URL https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR (opět jako Slow), následně stáhněte ve spodní části seznamu položku MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid1.7.32815.0_neutral__8wekyb3d8bbwe.Msixbundle V PowerShell s právy administrátora opět balíček nainstalujeme. Stačí se přepnout do složky, kde je stažený soubor uložen, a před název souboru předepsat příkaz Add-AppPackage. Instalace by opět měla skončit úspěchem bez varovné hlášky Následně můžete přes nabídku Start spustit aplikaci Windows Subsystem for Android Platformu „nastartujete“ položkou Spravovat nastavení pro vývojáře, kdy vám vyskočí „staré známé“ Vývojářské menu z Androidu. Zde si jen ověřte, že je aktivní Bezdrátové ladění. Na IP adrese, která je zobrazena u základního náhledu (někdy se tváří jako „nedostupná“) příliš nesejde, na sideloading aplikací budeme totiž využívat localhost s daným portem. Tímto postupem si aktivujete platformu, ovšem Amazon Store zatím chybí, pokračujte instalací základní vývojářské sady ADB. Bude vám stačit ADB Minimal z XDA. Z webu Amazonu si stáhněte instalátor Amazon Storu. Pro jednoduchost si jej uložte do stejné složky, jako spouštěč ADB (v našem případě C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot). Připojte se k virtuálnímu Androidu ve Windows přes příkaz adb connect 127.0.0.1:58526. Následně nainstalujte apku příkazem adb install Amazon_Store.apk. Následně přes nabídku Start vyhledejte a spusťte Amazon Store, který vám naběhne jako Android aplikace ve Windows 11! Stačí se přihlásit pod Amazon účtem, a můžete stahovat a kupovat, co se vám zlíbí.

Celý postup možná zní složitě, pokud jste alespoň trochu šikovní, do půlhodiny budete mít hotovo. Sideloadingem (tj. bod 10) můžete do Windows 11 nainstalovat různé stažené instalátory aplikací a her (*.apk). Z alternativních aplikačních obchodů můžeme doporučit ještě F-Droid, protože Google Play díky provázanosti s balíčkem GMS na Windows 11 (zatím) nerozjedete.

Vyzkoušeli jsme Subsystem for Android ve Windows 11:

Při stažení aplikace (nebo jejím nákupu) na váš Amazon účet dorazí e-mailové potvrzení. Staženou aplikaci můžete spustit přímo přes Amazon Store, a následně její okno přilepíte k „taskbaru“ podobně jako u nativních aplikací. Ve Windows 11 jsme si vyzkoušeli hned tři hry, Rise of the Kings, Hearthstone a Subway Surfers. V prvním i ve druhém případě byla hratelnost bezproblémová, Ve třetím případě pro vás může pomalejší odezva systému znamenat konec hry. Ale třeba nainstalovatné PUBG ze staženého APK souboru funguje bezproblémově.

Aplikace a hry ovládáte standardně myší (simulace dotyků na displej), u některých her jde do akce i klávesnice. Windows Subsystem for Android rozhodně není ve finální verzi, takže vás platforma občas pozlobí. Někdy po ukončení her stále běží zvuková stopa, jindy přestane reagovat klávesnice na povely, občas dokonce celá aplikace. A nebo se načítání dost načekáte.

Podporovaných aplikací a her je zatím málo, můžete však sami vyzkoušet sideloading her, a sami zjistit, jak si s nimi váš počítač poradí. Finální verze Android subsystému by měla do Windows 11 dorazit v následujících měsících.

Via Reddit