Objednal iPhone 15 z oficiálního obchodu a dostal kopii s Androidem. A Apple má z ostudy kabát

Doslova neuvěřitelný případ se odehrál ve Velké Británii, a to v souvislosti s oficiálním obchodem Applu. Na něm si zákazník s přezdívkou „theEdmard“ objednal iPhone 15 Pro Max, a do e-mailu mu přímo od Applu přišlo potvrzení a detaily o sledování zásilky, kterou mu doručovalo DPD. Všechna čísla seděla do puntíku...až na to, že mu dorazil Android, který se maskuje jako iPhone.



Kopie iPhonu s nalepenou fólií, která na ni nesedí – tak vypadal nový „iPhone 15 Pro Max“, který dorazil z oficiálního britského obchodu Applu

Že něco není v pořádku, bylo jasné už krátce po vybalení z krabice. Uvnitř byly přelepené některé štítky a domnělý iPhone 15 Pro Max měl na sobě displejovou fólii, která na něj navíc ani neseděla. Samotný displej měl výraznou bradu, a už samotné spouštění ukázalo, že se jedná jen o přeskinovaný Android, který se chce v maximální možné míře podobat iPhonu.

A byly tu i další charakteristické znaky, jako např. výrazná brada pod displejem, nebo třeba statistiky používání, z nichž bylo patrné, že úplně nový telefon už někdo používal. Samotné prostředí se sice snažilo tvářit jako iOS, ovšem záhy jej prozradily nepovedené animace a prvky uživatelského rozhraní, které byly lehce „mimo“ realitu. A mezi předinstalovanými aplikacemi byl k dispozici TikTok, Facebook a YouTube, což jen potvrzuje, že se nejedná o skutečný iPhone.

Podvodníci našli novou cestu Obchody by měly brzy začít kontrolovat telefony vrácené v zákonné lhůtě bez udání důvodu. V zahraničí se začínají množit případy zneužití, kdy jsou zařízení vybalena z krabičky, nahrazována kopiemi, a vrácena prodejcům v opětovně zabaleném stavu.

Jenže, určitě se najdou i tací uživatelé, kteří rozdíl nepoznají, a to pro ně může znamenat bezpečnostní riziko. Třeba už jen tím, že se do tohoto systému přihlásí svými účty Applu, Googlu a Facebooku, a není jasné, co se s přihlašovacími údaji stane. V nejčernějším scénáři získá jméno a heslo vzdálený útočník, který účty odcizí, změní jim hesla nebo dokonce získá přístupy k dalším zařízením.

Vrácený kus se dostal znovu do oběhu

U kopie neseděly údaje o IMEI, podle nichž se dá dohledat na stránkách Applu datum pořízení (září 2023) i samotné sériové číslo telefonu. To však odporuje pořízení telefonu v listopadu, a na krabičce je uveden zcela jiný IMEI. Je možné, že kopie jen používá IMEI dávno prodaného iPhonu. Vše tak nahrává tomu, že se jedná o sofistikovaný podvod, na který se však poměrně záhy přišlo.



Takto vypadají pásky, které zalepí krabici iPhonu tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o originální balení z továrny. Jenže, tyto nálepky vcelku běžně pořídíte na internetu...

Uživatel s přezdívkou „theEdmard“ požaduje po Applu vysvětlení, jak se něco takového mohlo na jeho oficiálním webovém obchodě vůbec stát. Apple se k této kuriózní situaci zatím blíže nevyjádřil. Vypadá to však, že si někdo tento telefon pořídil a vrátil jej v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Jenže, telefon uvnitř vyměnil za kopii a vše přebalil tak, aby to vypadalo, že se jedná o nerozbalený kousek (bezpečnostní nálepky lze koupit online). Ten Apple v dobré víře prodal dále, a to bez jakékoliv zevrubnější kontroly.

Ani pořízení telefonu z oficiálního zdroje nemusí být zárukou, že dostanete přesně takový telefon, jaký jste si zaplatili. Ostatně, ve vlákně na Redditu se ozval i další uživatel, který si pořídil Apple Watch Ultra 2, jenže se mu dostala do rukou krabička, ve které hodinky chyběly. Původní majitel zpátky vrátil jen krabičku „se závažím“, kterou zabalil jako originál...

Zdroj: Reddit