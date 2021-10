Oblíbené chytré hodinky Amazfit ve třetí generaci ladí styl, software a funkce

Amazfit právě na tiskové konferenci představil třetí generaci chytrých hodinek s kulatým (GTR, R na konci znamená round) a hranatým displejem (GTS, square). Modely jsou tři, se všemi se počítá i pro český trh. Rozdíly ve výbavě nejlépe osvětlí následující tabulka:

GTR 3 Pro GTR 3 GTS 3 Velikost displeje 1,45" (kruhový) 1,39" (kruhový) 1,75" (square) Typ displeje AMOLED Ultra HD AMOLED HD AMOLED Ultra HD Poměr displeje a těla 70,6 % 66 % 72,4 % Jemnost displeje 331 ppi 326 ppi 341 ppi Kapacita baterie 450 mAh 450 mAh 250 mAh Výdrž baterie 12 dní 21 dní 12 dní Reproduktor ano ne ne Wi-Fi ano ne ne Úložiště na hudbu 2,3 GB ne ne Hovory přes Bluetooth ano ne ne Hmotnost 32 g 32 g 24,4 g Počet sportovních režimů 150+ 150+ 150+ Ovládání otočnou korunkou Ano Ano Ano Automatické rozpoznání aktivity Ano Ano Ano

Hodinky běží na operačním systému Zepp OS, spolupracují s Androidem i Apple iPhony. Uživatelské prostředí momentálně nemá českou verzi, ale měla by být hotová do Vánoc.

Sportovní aktivity lze exportovat na platformy Strava, Relive, Runkeeper, a TrainingPeaks. Na výběr je více než 150 ciferníků (některé z nich umožňují měnit obsah widgetů, nechybí možnost tvorby ciferníku s vlastní fotkou). Zajímavě zní zmínka o hlasovém ovládání pomocí Alexy, ale počkejme si, co to bude znamenat v praxi.

Optický senzor BioTracker PPG 3.0 umožňuje během 45 sekund změřit srdeční tep, okysličení krve SpO 2 , frekvenci dechu a stres. Hodinky sledují spánek, dlouhodobou kondici a menstruační cyklus, jsou voděodolné do 50 metrů.

Amazfit GTR 3 Pro

Vrcholný model má oproti těm základním navíc Wi-Fi, reproduktor (hodinky poslouží jako hlasité handsfree pro smartphone připojený přes Bluetooth) a interní paměť o kapacitě 2,3 GB, do které se dá uložit hudba (přehrává se do reproduktoru, nebo do bezdrátových sluchátek). Daní za pokročilé funkce je výdrž baterie maximálně 12 dní.



Kromě dotykového displeje poslouží k ovládání také otočná korunka.

GTR 3 a GTS 3

Jestli vás pokročilé funkce vyjmenované u modelu Pro nelákají, tak ušetřít peníze a v případě typu Amazfit GTR 3 také baterii – je totiž stejně velká, ale s menšími nároky ze strany hardwaru poskočila výdrž až na tři týdny. Tělo je hliníkové, displej podle specifikace o trochu menší.



GTR 3 vypadají jako vyšší model GTR 3 Pro, naopak hranaté GTS 3 poznáte na první pohled.

Pokud preferujete hranatý displej, je tu Amazfit GTS 3. Pohled na rozměry displeje v tabulce mate, musíme si totiž uvědomit, že v případě kruhu jde o průměr, v tomto případě je to úhlopříčka. Ve skutečnosti jsou GTS 3 znatelně subtilnější a je to vidět i na nižší hmotnosti a menší baterii.

Ceny a dostupnost

Levnější modely GTR 3 a GTS 3 začínají na 3 890 Kč, dražší Amazfit GTR 3 Pro startuje na 4 990 Kč. Pravděpodobně se počítá s dražšími variantami z jiných materiálů a s prémiovými řemínky, ale podrobnosti neznáme.

Hodinky by mělo jít objednat od 12. října na webu www.amazfit.cz, 15. října začne prodej u vybraných partnerů.