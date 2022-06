Obří tablet od Samsungu s největší úhlopříčkou 14,6 palce můžete mít se slevou 9 000 Kč

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra není jen největší tablet od Samsungu, je to celkově největší zařízení mezi tablety prodávanými na českém trhu. S tímto prvenstvím se nelze divit ani na poměry tabletů opravdu vysoké cenovce 36 000 Kč za Wi-Fi verzi s 256 GB. Verze s polovičním úložištěm stojí běžně 33 500 Kč.

Samsung si ve svém oficiálním e-shopu připravil akci, v rámci které po zadání slevového kódu SUMMER25 sníží až do 26. června 2022 cenu vybraných zařízení o 25 %. Mezi akčními produkty je i tento tablet, vyšší paměťovou verzi zakoupíte po zadání zmíněného kódu na e-shopu Samsung.cz za 26 992 Kč a ušetříte tak 9 tisíc z ceníkové ceny.

Galaxy Tab S8 Ultra je špičkový tablet, která má snad vše, co dnes high-end tablet s Androidem může mít. Možná až na samotný systém – slibovaný tabletový Android 12L totiž zatím nedorazil a mít operační systém, který efektivněji využije přidělený prostor, by byl určitě skvělý bonus navíc. Jinak jde o skvěle vybavený tablet pro multimediální a pracovní využití. Obří displej je lákadlem i nedostatkem, s ohledem na to, jak moc máte v plánu zařízení přenášet.