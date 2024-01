Očekávaní a skutečnost. Jak jsme si představovali svět mobilů roku 2024 před pěti lety

Pět let uteklo jako voda. Přesně před pěti lety se jeden z uživatelů Redditu zeptal ostatních, jak vidí smartphony a mobilní svět za pět let, tedy v roce 2024. A právě toto pětileté srovnání požadavků a představ běžných uživatelů je hodně kuriózní, protože už před pěti lety se některé komentáře shodovaly s těmi dnešními. Chtěli jsme větší kapacitu baterií, trochu menší telefony ale také návrat „starých“ funkcí, jako je podpora microSD, infraportu a sluchátkového konektoru...



Před pěti lety se na Redditu uvažovalo o tom, jak bude vypadat výbava smartphonu v roce 2024. Abychom dobu co nejvíce přiblížili, byl to rok, kdy se v prodeji objevila, dnes už legendární, řada Galaxy S10

Všechny odhady a očekávání psali zájemci do tohoto vlákna na Redditu, psal se rok 2019. Huawei v tomto roce ztratil přístup k americkým technologiím, a to v době, kdy měl našlápnuto k tomu, aby se stal mobilní jedničkou. Kolem sebe jste mohli potkat telefony Galaxy S10+, Galaxy Note 9, Huawei P30 Pro, Google Pixel 3 či iPhone Xs. Přesně v této době jsme očekávali, že za pět let to bude s výdrží telefonu na jedno nabití úplně jinde. Je rok 2024 a ve světě akumulátorů se žádná revoluční změna neudála.

Spousta nesplněných přání

Myšlenek ohledně baterií ve smartphonech bylo skutečně hodně. Mnozí očekávali, že telefony v roce 2024 vydrží až týden na jedno nabití. Čekalo se, že mobilní výrobci vrátí k solárnímu nabíjení nebo se podstatně rozšíří bezdrátové nabíjení, a to doslova do každého stolu Mnozí viděli pět let jako velmi dlouhou dobu, po které budou v mobilech už běžně používány Solid State nebo grafenové baterie. Je rok 2024, a maximálně se o tom jen diskutuje. Zatímco dnes je běžným standardem jednodenní výdrž na jedno nabití, už před pěti lety jsme vyhlíželi dvojnásobnou metu. Jinak by vývoj nových baterií „neměl smysl“.

A s tím souvisí i touha výkonnějšího bezdrátového dobíjení, které by nepotřebovalo přímý kontakt s telefonem, ale stačilo by jen k němu trochu přiblížit telefon. Jenže i bájné nabíjení vzduchem mělo na letošním veletrhu CES zase jen ukázku, byť Infinix u prototypu ukázal 7,5W dobíjení telefonu do 20 cm od podložky. Masivní nasazení tohoto dobíjení je však v nedohlednu.

Revoluce se měla odehrát i při nahrazování počítače telefonem. Někteří čekali, že už v roce 2024 bude telefon s připojenou klávesnicí, myší a monitorem zdatnou konkurencí pro samostatné desktopy. Do mobilů se měly v ideálním případě dostat různé speciální senzory měřící kvalitou ovzduší, radiaci, teplotu, a spoustu dalšího. Na trhu se objevilo jen několik telefonů s teploměrem, ale ani v této oblasti se neudál žádný zásadní posun kupředu.

Stejně jako ve světě virtuální reality. Tedy alespoň té mobilní, která od zániku brýlí Gear VR stále čeká na velkého hráče, který by celý segment restartoval. Za zmínku stojí i dobová reakce: „Něco co budete muset nosit na hlavě skoro jako helmu, se nikdy nestane mainstreamem“. Ano, je jasné, že Apple Vision Pro sice nikdy nebude mainstream, své uživatele si ale určitě najde.

Co se za pět let splnilo

Mobilní výrobci přesto nevědomky vyslyšeli některá přání. V roce 2024 se čekaly procesory pod 7nm, aktuálně máme ve smartphonech až 3nm procesory. Odhadovalo se masivní nasazení USB-C konektorů, což se i díky EU nakonec stalo. Pouze Apple na to nepřistoupil automaticky, ale musel to dostat nařízeno, načež předběhl stanovený interval, aby ukázal, že toto rozhodnutí padlo z jeho vlastní iniciativy.

Diskutující už před pěti lety dobře odhadli nástup 120Hz displejů, a to nejprve v nejvyšší třídě, odkud se dostávaly vyšší obnovovací frekvence o něco níže. I přesto, že sázka Quantum Dot a na MicroLED displeje v mobilech zatím nevyšla (počkáme si na ně alespoň 10 let), u OLED displejů nové generace si můžeme zaškrtnout fajfku. Prakticky každým rokem přichází lídři trhu s novými zobrazovacími technologiemi, které mají vyšší jas a často i nižší energetickou náročnost. U displejů jsme očekávali větší počty skládacích panelů, což se splnilo. Na druhou stranu, u natahovacích displejů, ať již výsuvných nebo rolovacích, se žádný posun kupředu zatím neudál.

Názor z roku 2019 o změnách za pět let: „Slibuju, že se nic moc nezmění. Skutečné inovace jsou na svém konci, teď už tu s námi budou jen různé triky a odstraňování funkcí. Někteří hloupí výrobci odeberou USB port, výřez v displeji bude nahrazený něčím jiným, co vlastně lepší nebude, Bluetooth bude stále stát za starou bačkoru a Facebook vám bude z telefonu odsávat baterii. No a Google zase zpacká updaty Androidu. Telefony budou větší, flagshipy ještě dražší. Ve střední třídě bude stále chybět NFC a ještě delší dobu v ní bude žít microUSB. Nevím jak, ale telefony budou ještě křehčí, než dosud.“

Ano, některé telefony dnes nabízí peněženku pro kryptoměny, a velká změna se odehrála i v oblasti softwaru. Sen o podpoře delší než dva roky některé značky prodloužily na pět až sedm let.

Z předpovědí před pěti lety se vyplnilo jen minimum. Jaký bude podle vás mobilní svět v roce 2029? Jaká bude průměrná výbava smartphonu, a jak tuto oblast za pět let ovlivní umělá inteligence? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.